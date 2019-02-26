Когда Цымбалюк-Романовскую отправят шить варежки в колонию

Народ негодует. Все думали, что киевская пианистка будет в местах не столько отдаленных "хлебать баланду", а она блистает в свете. Все хотели, чтобы ее имя мелькало только в протоколах уголовного дела, а пишут о ней сплошь в звездной хронике. Все видели ее в телогрейке, а она появляется в дорогих дизайнерских нарядах. Словом, цветет и пахнет всем врагам назло.

прочитано 1044 раза