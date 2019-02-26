Когда Цымбалюк-Романовскую отправят шить варежки в колонию
"Когда Цымбалюк-Романовскую отправят шить варежки в колонию?" – этот вопрос не дает покоя многим людям. Они давно вынесли приговор киевской пианистке до и вместо суда и теперь хотят линчевать беззащитную бывшую жену Джигарханяна. Тем более чужую красоту, молодость, популярность и счастье им так трудно пережить.
Виталина блещет на премьерах и телеэкране, счастлива с молодым женихом, наконец-то почувствовала себя красивой и желанной женщиной. И в этом, наверное, ее главная вина.
При этом суды разных инстанций не раз признали, что фактов мошенничества Цымбалюк-Романовской нет, что квартиры и деньги у бывшего мужа она не крала, что чиста и честна перед собой, Богом и людьми.
Но знающие про нее саму и историю ее отношений с актером Арменом Джигарханяном телезрители судят обо всем только по фактам в многочисленных ток-шоу. Им даже в голову не приходит, что жизнь и реальные факты могут быть другими. Ведь, наверное, многие удивятся, когда узнают, что Виталина после развода с Джигарханяном осталась практически ни с чем, ей даже любимые ноты не позволили забрать из квартиры Армена Борисовича, не говоря уже о личных вещах – там просто сменили замки. По слухам, которые ходят в окружении артиста, элитные квадратные метры могли прибрать к рукам Элина Мазур в сговоре с Артуром Согомоняном. Так что еще вопрос, кому светит небо клеточку.
Словом, ответ на вопрос "Когда Цымбалюк-Романовскую отправят шить варежки в колонию?" напрашивается сам собой: никогда. Нет никаких оснований. В противном случае правосудие давно бы свершилось, но оно на стороне Виталины.
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