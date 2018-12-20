Звезда сериала "Ольга" упала с балкона

Актриса Алина Алексеева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время работы на съемочной площадке. Премьера третьего сезона сериала "Ольга" состоялась в начале ноября этого года.

Алексеева вспомнила, как они снимали сцену падения с балкона в одном из эпизодов. На улице было холодно, а ей нужно было перебраться с одного балкона на другой. Трюк девушка выполнила сама – во многом благодаря помощи и советам профессиональных каскадеров. "Сцену снимали с каскадерами. Сначала меня страховали, когда я начинала забираться с одного балкона на другой по одеялу. Это не декорации. Настоящая зима и костюм Снегурочки, минимально прикрывающий тело", – сообщила она.

Звезда сериала "Ольга" рассказала, что сотрудники съемочной группы раздобыли маты, но она все равно боялась неудачно упасть и получить травму. "К дому привезли специальную строительную люльку, на полу которой уложили маты. Я действительно подтягивалась, поднималась на балкон по одеялу. А когда Пушкин хватал меня за топик, пытаясь спасти, я падала назад в люльку. И это было дико страшно, потому что она не такая уж и большая. На полу маты, но по краям железное ограждение. Я боялась удариться головой", – цитирует Алину Teleprogramma.pro. Актриса довольна работой и считает, что все отлично справились.

За время съемок Алексеева очень полюбила свою героиню и стала понимать, почему она совершает те или иные поступки. Артистка даже наделила ее некоторыми своими чертами характера. Звезда сериала "Ольга" отметила, что ее персонаж "действует грубовато, но право на счастье имеет". Как может завершиться история ее героини, Алина не уточнила.