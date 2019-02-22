Водонаеву загоняют в гроб

Известная российская телеведущая рассказала о необычном предложении, которое ей прислали в личные сообщения в Instagram. Текст послания Алена Водонаева разместила в Stories.



Пользователь пригласил звезду принять участие в новом "нестандартном" шоу на Youtube, чтобы "проверить себя на прочность". Ведущую хотят погрузить на несколько часов в специальный дизайнерский гроб, оборудованный камерами ночного видения. По словам создателей проекта, таким образом Алена Водонаева погрузится в свой внутренний мир.

"После трех часов прямо из гроба мы возьмем у вас интервью (внутри гроба есть камера ночного видения и микрофон с наушниками для связи с нами). Прикрепляем вам короткую версию первой серии, чтобы понять, о чем идет речь", – говорится в сообщении. Знаменитость высмеяла предложение пользователя. "Как же я ору!", – написала она и добавила смеющийся смайлик.

Напомним, недавно в своем микроблоге Алена Водонаева похвасталась новым образом. Звезда распрощаться с короткой прической и вернула себе длинные волосы. Многие пользователи оценили перемены во внешности и осыпали телеведущую комплиментами. "Волосы очень красивые", "Очень элегантно. Длина и цвет – супер", "Очень красива!", – написали они.