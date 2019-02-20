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Прервавшая молчание Алсу высказалась о разводе

Алсу. Фото: www.globallookpress.com
Главный поклонник певицы Алсу – ее муж Ян Абрамов. Супруг с удовольствие приезжает на репетиции и участвует в записи альбомов. Артистка прокомментировала курсирующие в Сети слухи о разводе.
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Алсу и ее супруг Ян – не очень активный пользователи Сети. Узнав от журналистах о том, что она, якобы, разводится с мужем, артистка была возмущена.

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"Знаю, откуда это. На своей странице в социальной сети практически совсем не выкладываю наши с Яном совместные фотографии. И несмотря на то, что я их не выкладывала и раньше, все равно в какой-то момент поднимается волна: "А-а-а! Так, наверное, Алсу развелась!", – сказала певица.

Алсу призналась, что они с мужем не любят выставлять семейную жизнь на всеобщее обозрение. У Яна нет страниц в соцсетях, а сама артистка публикует лишь то, что связано с ее творчеством. Глава семьи – муж, а в отношениях царит полная гармония и взаимопонимание.

"Требование равноправия, женская позиция "что хочу, то творю" – не про нас. За мужем остается последнее слово – как скажет, так и будет. Разумеется, он всегда объясняет свои решения. По глобальным вопросам, не по мелочам, спрашиваем его одобрения", - рассказала Алсу изданию "7Дней".

Алсу призналась: ее очень задело, когда в прессе начали писать о том, что супруг – противник ее артистической карьеры. По словам певицы, Ян – самый преданный поклонник ее творчества. А решение о прекращении гастролей Алсу приняла сама – хотела больше времени посвящать мужу и детям.

Автор: Андрей Евлампиев20 февраля 2019, 17:54
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