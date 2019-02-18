Собчак проболталась о втором ребенке

Ксения Собчак сожалеет, что стала матерью так поздно. Телеведущая мечтает о еще одном малыше.

Ксения беседовала с экс-супругой лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова – Матильдой. Во время интервью светские львицы потягивали шампанское и, судя по всему, именно его действие подтолкнуло Собчак к откровенности.

Звезда заявила, что до появления сына Платона так сильно ненавидела детей, что буквально хотела "растворить младенца в кислоте". Однако материнство ее изменило.

Теледива жалеет, что так поздно родила. Теперь она подумывает о втором ребенке.

"А сейчас я уже думаю, что, блин, так жалко, что мне уже немножко больше лет – 37, потому что надо было раньше начинать. И я прямо понимаю, что хочу. Я хочу еще, одного хотя бы я б хотела", – заметила Ксения в программе "Осторожно, Собчак", которая опубликована на YouTube.

Добавим, что помимо "детского" вопроса, светские львицы долго обсуждали тему общественного порицания женщины при разводе. "Ты остался без мужика, считай, это как в средние века. Вот если мужчина тебя не содержит, и ты у него не живешь, ты просто с голоду умрешь или станешь проституткой. Сейчас такая же история, ничего не поменялось", – рассуждала теледива перед интервью.

Ксения отметила, что России бросать мужей можно только Примадонне. "Общество к этому относится как будто так это и должно быть. Если не дай Бог, это у женщины происходит, это позволено только Алле Пугачевой в нашей стране. А всем остальным: "Цыц и под лавку!". Умная, яркая и интересная баба оказалась ни в чем не виноватой не перед кем. Оказалась в странной ситуации как будто она еще и почему-то изгой!" – резюмировала она.

"Даже пьяненькая Собчак смогла сделать крутое интервью ! Учитесь салаги (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пьяненькая собчак это сексуально﻿﻿", – отреагировали поклонники на интервью теледивы.