Названа главная причина оглушительного успеха Лазарева на "Евровидении"

Представитель России на "Евровидении-2019" имеет неплохие шансы на победу. Перспективы Сергея Лазарева высоко оценивают как эксперты, так и букмекеры.

Вероятность победы Сергея Лазарева в "Евровидении" – примерно 12%. Это немало, если учесть, что шансы представителя Швеции букмекеры оценили в 7%, а Румынии и Австралии – в 5%.

Однако доморощенным критикам нужен только повод для недовольства. Они тут же взялись поливать Лазарева грязью, хотя поводов для этого артист дает несравнимо меньше, чем другие представители шоу-бизнеса России.

"Объявили о поездке Сергея Лазарева на "Евровидение" от России. Здорово! Порадоваться бы – достойный кандидат от России едет. И тут начинаются голоса диванных аналитиков, которые очень любят потрещать в соцсетях, и некоторых не в меру озабоченных "телеграмщиков". И ориентация у него, оказывается, не та, и ездит он на конкурс слишком часто, и зачем он едет с Киркоровым... Что это вообще за бред?" – возмутился член экспертного комитета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт подчеркнул, что Сергей Лазарев, в отличие от многих своих коллег, не был втянут в скандалы. Певец не выворачивает наизнанку грязное белье на многочисленных телевизионных шоу.

"Он в высшей степени достойно себя ведет и на сцене, и в жизни. Лазарев – один из немногих в топ-эшелоне нашего шоу-бизнеса, чья жизненная и творческая позиция вызывает уважение. Неважно, какая у него ориентация, если он ею не бравирует и не делает из этого пиар. Даже читать все это стыдно. Ужас!" – отметил Манукян.

Эксперт напомнил, что Сергей Лазарев едет в Тель-Авив с командой Dreаm Team во главе с Филиппом Киркоровым. Он уверен, что артисты приготовили выигрышные песню и постановку, и Лазарев добьется победы.