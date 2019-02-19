Звезда фильма "Ночной дозор" заявила в полицию на любовника-миллионера

Бывший возлюбленный незаконно проник в квартиру актрисы Екатерины Маликовой, известной по фильму "Ночной дозор". Из дома исчезли ценные вещи и документы, а на дверях сменили замки. Артистка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Заявление в отделение полиции 19 февраля принес представитель артистки. Сама Екатерина Маликова сейчас отдыхает в Таиланде. На курорте и настигло звезду фильма "Ночной дозор" неприятное известие.

Бывший возлюбленный звезды "Ночного дозора" – Александр Малис, один из самых успешных бизнесменов в России. 46-летний предприниматель занимает пост главы холдинга "Связной/Евросеть". До недавнего времени о его романе с Екатериной Маликовой практически никто не знал. Директор компании не афишировал свою связь: он официально женат и является отцом двоих детей.

Бывший возлюбленный актрисы, сыгравшей в "Ночном дозоре", незаконно проник в ее квартиру, сменил замки и выбросил часть ценных вещей и важных бумаг. Что стало причиной таких действий Александа Малиса – пока неизвестно. Предполагают, что бизнесмен не может смириться с расставанием и решил отомстить бывшей избраннице, пишет StarHit.

Екатерина Маликова начинала свою карьеру как модель, в начале 2000-х работала в Милане и Париже. В 2003-м она возвращается в Россию и получает эпизодическую роль в нашумевшей картине Бекмамбетова "Ночной дозор". Актриса работала также в театре "Сатирикон", но в 2012 году ушла из труппы, полностью посвятив себя работе в кино.