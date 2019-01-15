"Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 15 января
Лента новостей
12:22
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
11:32
НТВ подняли на смех после сюжета о бегущих в Россию американцах
11:30
Движение поездов на подтопленной ветке метро возобновлено
11:26
Известный танцор лишился работы из-за высказывания о полных людях
10:58
Володин: В ПАСЕ боятся другой точки зрения
10:52
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
10:33
Эффектный шпагат гимнастки восхитил народ (видео)
10:32
Путин собирает срочное совещание после смертельных взрывов в Шахтах и Магнитогорске
09:54
Сделано заявление об уходе Порошенко с поста президента
09:16
Брэд Питт едва удержал мать от расправы над Анджелиной Джоли
09:07
Cкрипаль не смог приехать на могилу жены в Солсбери
08:50
У обсыпанной Ольги Бузовой заподозрили рак
08:45
"Осталось шпагат повторить": разукрашенную Тимошенко перепутали с Волочковой
08:23
Три станции столичной подземки закрыли из-за подтопления
06:22
Распутный Порошенко вляпался в грязный гей-скандал
03:17
У "самоделкиных" из газовых фирм большие проблемы после взрыва в Шахтах
01:37
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
00:28
Оплеванная Лопырева на сносях внезапно нашла защиту
23:04
Известная певица потерялась в Таиланде по вине бестолкового гида
21:57
Удовлетворившая пышек Чехова возвращается на экраны
21:43
Как Трамп стал человеком Путина
21:41
В Башкирии при пожаре скончался человек
21:34
С чересчур разговорившегося Дудя трясут 50 миллионов
21:34
Стройная Утяшева на берегу моря довела до истерики
21:32
В Свердловской области 14-летнего ребенка избили на глазах у толпы
21:02
В ДТП в Удмуртии пострадали три человека
20:56
Бабушка выселяет из квартиры убийцу насильника Хачатуряна
20:36
"Взяла от родителей все": народ обсуждает дочь Агутина и Варум
20:34
Немецкие депутаты просят о матче-реванше с футбольной командой Госдумы
20:21
В Урюпинске студентку опозорили в Сети интимным видео
20:18
В Тюмени пенсионер-вандал тушил фонари на набережной
20:13
Рудковскую умоляют навестить прооперированного Плющенко
20:03
Россияне в восторге от 76-летней мамы Кудрявцевой в купальнике
19:58
Володин: Россия вернется в ПАСЕ после изменений в регламент
19:53
В Удмуртии пьяный водитель сбил подростка
19:53
Омич зарезал оскорбившего тещу собутыльника
19:34
Возмущенная испорченными планами Лобода сделала громкое заявление
19:32
Коварная соперница уничтожает семью Рапунцель из шоу "Дом-2"
19:31
Есть пострадавшие: в Нижегородской области столкнулись два ВАЗа
18:46
Северянин с сигнальным пистолетом ограбил пункт микрозаймов
18:35
Умер раненный в сердце ножом мэр Гданьска
18:27
"Истекла кровью": страшная трагедия в семье Любови Успенской
18:20
Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО
18:17
Медведев резко осадил забывчивого Лукашенко
18:09
Откровения о наркозависимости Пьехи взбудоражили народ
18:00
Уфимец в трусах "оседлал" автомобиль на морозе
17:48
Жителей Чехова держит в страхе свора свирепых собак
17:33
"Монстр!": изворотливую внучку Федосеевой-Шукшиной вывели на чистую воду
17:23
Кадры с лишенным эмоций Плющенко на больничной койке вызвали оторопь
16:56
Кольца Венеры: как избежать морщин на шее
16:50
Порошенко распсиховался после подставы от Зеленского
16:48
"Стынет кровь в жилах": Тимати подверг риску четырехлетнюю дочь
16:37
В Подмосковье двое мужчин провалились под лед на снегоходе
16:31
Как кровать влияет на интимные отношения
16:29
Еле держащаяся на ногах Максакова предстала в расстегнутом корсете
16:19
Макрона назвали виновником мировой катастрофы
16:09
Госдума отложила рассмотрение вопроса о рекламе пива на ТВ
16:07
"Если я заговорю...": Лопырева отреагировала на травлю неожиданной угрозой
16:01
"Знайте свое место": к ошарашенному Певцову ворвались с требованиями
15:56
"Какой позор": Маркл страдает в тюрьме после попойки
15:54
Общественники в регионах станут частью команды "ЕР"
15:52
В Петербурге возле жилых домов прорвало трубу с кипятком
15:46
Шварценеггер выходит замуж за известного актера
15:36
Малахов нашел тайного наследника миллионов Успенского
15:20
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
15:20
"Прикована к постели": народ спасает умирающую Терехову
15:13
Жизни онкобольного Виктора Рыбина подвели итог
15:04
"Недоразумение": Лукашенко дал под дых беспредельщику Порошенко
14:42
Майкла Джексона снова обвинили в педофилии
14:31
Фотография яйца покорила народ
14:28
Скончался один из самых цитируемых российских физиков
14:03
Раздетую Волочкову приняли за пьяного лысого трансвестита
13:57
Ведущий Соловьев предсказал распад России из-за Курил
13:57
Найден эффективный способ победить рак груди
13:56
Безбожника Порошенко ткнули носом в его грехи
13:53
"Лучше стрела под бок": Садальский поиздевался над целующейся Федосеевой-Шукшиной
13:34
Трамп поставил на место выскочку Эрдогана
13:25
Поезд столкнулся с фурой под Сергиевым Посадом
13:24
Пугачева помогла Миронову родить сына
13:19
Фото известной певицы в старомодной обуви подняли на смех
13:15
Убийца Тена раскрыл детали преступления
13:06
Скандал с колдунами-проходимцами похоронил "Битву экстрасенсов"
13:02
Беременная Гузеева вывалила огромную грудь на известного актера
12:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 января 2019 года
12:47
В Москве сделали грозное предупреждение нахалу Порошенко
12:44
Женщина упала под поезд в московском метро
12:34
Жестокая расправа с мэром города попала на видео
12:31
Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей
12:27
"Мракобесие!": Ахеджакова вышла из себя из-за подлой выходки
12:11
Сотникова истощена до предела после вечеров с Плющенко
12:05
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
11:48
"Работаю через боль": Шарапова сделала откровенное заявление
11:47
Кравец ткнули носом в доказательства подлой измены мужа
11:42
"Провалялись сутки в постели": интим Солнцева с женой-пенсионеркой вызвал омерзение
11:41
ТЦ "Охотный Ряд" эвакуирован в Москве
11:38
Кому из россиян повысят зарплату в 2019 году
11:37
Путин сделал серьезное заявление после взрыва в Шахтах
11:37
Аэропорты Москвы проверяют из-за сообщения о бомбах
11:12
Запашный устроил новые разборки после обвинений в "истязании животных"
11:12
Любвеобильный Зеленский удовлетворил пьяного Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин обнародовал постельное фото с Цымбалюк-Романовской
Еле держащаяся на ногах Максакова предстала в расстегнутом корсете
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО
Престарелая мать Наташи Королевой в короткой юбке показала морщинистые ноги
Шоу-бизнес

"Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации

Елена Яковлева. Фото: www.globallookpress.com
Елена Яковлева обнародовала архивное фото. Популярная актриса получила массу комплиментов: по мнению фанатов, она нисколько не изменилась.
прочитано 1823 раза

Елене Яковлевой 57 лет, и возраст популярная артистка не скрывает. Впрочем, кто даст? Звезда сериала "Каменская" выглядит великолепно: следит за собой, одевается стильно и со вкусом. У нее масса поклонников. А с недавних пор Яковлева ведет свою страничку в соцсети Instagram. Она порадовала фанатов, опубликовав архивное фото. "Такой я была в своей молодости. Как считаете, изменилась?" – обратилась к подписчикам Елена.

ПО ТЕМЕ

Елена Яковлева откровенно рассказала о тяжелой болезни

"Небрежно брили грудь": Елена Яковлева показала огромный шрам на теле

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Артистка сорвала овации: "Изменилась. стали еще лучше. и секси в хорошем смысле слова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прелесть! Вы очень похожи на октрису Валентину Серову. Я желаю вам женского счастья , здоровья и чтобы в вашей жизни не было придательства и оденочество . Это самое главное в нашей жизни а все остальное не важно", "Любимая актриса). Прекрасный человек! Женщина не может измениться пока в ее душе живет любовь к жизни.. своей профессии.. детям.. Пока в ее глазах все тот же задор юной девченки!))", "Похорошела, расцвела и стала более женственной", "У вас хороший пластический хирург. Респект ему!"

Кстати, актриса не скрывает, что прибегала к помощи хирургов. В недавнем интервью Яковлева рассказала: "Из радикального – я резала веки. Жизнь в поездах и самолетах, и вот появились грыжи вокруг глаз. Когда заметила, что операторы с осветителями стали дольше ставить свет на крупный план, подумала: "Мучаются, бедные, из-за меня. Надо отрезать..." И безумно рада, что это сделала". А еще Елена призналась, что, как только выдается возможность, она посещает косметический кабинет.

Автор: Наталья Аряева15 января 2019, 11:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына

567

комментарии

Политика

Как Трамп стал человеком Путина
Медведев резко осадил забывчивого Лукашенко
Порошенко распсиховался после подставы от Зеленского
Любвеобильный Зеленский удовлетворил пьяного Порошенко

Шоу-бизнес

"Терпила": Муцениеце распекли за нелепое опровержение слухов об избиении
Пугачева объявила о разводе: Дальнейшая жизнь бесперспективна
Терехова после отвратительного лесбийского скандала рассказала о своем "солнышке"
"Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации

Проишествия

Жестокая расправа с мэром города попала на видео
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Газа не было: неожиданный поворот в деле о взрыве в Париже
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Долго не сможет жить": Сафронов шокировал известием о горькой участи Волочковой

Самый известный живописец страны в ужасе

Общество

Путин собирает срочное совещание после смертельных взрывов в Шахтах и Магнитогорске

Президент обсудит с правительством причины подобных трагедий
Политика

Порошенко распсиховался после подставы от Зеленского

Украинский лидер в отчаянии

Шоу-бизнес

У обсыпанной Ольги Бузовой заподозрили рак

Поклонники бьют тревогу и призывают ведущую вернуться домой

Гороскоп

"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года
Пригожину и Валерии следует опасаться за свое здоровье
"Мира ждать не стоит": Королевскую семью раздирают интриги

Фоторепортажи

Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей
Страшные кадры с места взрыва в Шахтах
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

Спорт

Убийца Тена раскрыл детали преступления
Сотникова истощена до предела после вечеров с Плющенко
"Работаю через боль": Шарапова сделала откровенное заявление
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской

Регионы

Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru