"Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации

Елена Яковлева обнародовала архивное фото. Популярная актриса получила массу комплиментов: по мнению фанатов, она нисколько не изменилась.

Елене Яковлевой 57 лет, и возраст популярная артистка не скрывает. Впрочем, кто даст? Звезда сериала "Каменская" выглядит великолепно: следит за собой, одевается стильно и со вкусом. У нее масса поклонников. А с недавних пор Яковлева ведет свою страничку в соцсети Instagram. Она порадовала фанатов, опубликовав архивное фото. "Такой я была в своей молодости. Как считаете, изменилась?" – обратилась к подписчикам Елена.

Артистка сорвала овации: "Изменилась. стали еще лучше. и секси в хорошем смысле слова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прелесть! Вы очень похожи на октрису Валентину Серову. Я желаю вам женского счастья , здоровья и чтобы в вашей жизни не было придательства и оденочество . Это самое главное в нашей жизни а все остальное не важно", "Любимая актриса). Прекрасный человек! Женщина не может измениться пока в ее душе живет любовь к жизни.. своей профессии.. детям.. Пока в ее глазах все тот же задор юной девченки!))", "Похорошела, расцвела и стала более женственной", "У вас хороший пластический хирург. Респект ему!"

Кстати, актриса не скрывает, что прибегала к помощи хирургов. В недавнем интервью Яковлева рассказала: "Из радикального – я резала веки. Жизнь в поездах и самолетах, и вот появились грыжи вокруг глаз. Когда заметила, что операторы с осветителями стали дольше ставить свет на крупный план, подумала: "Мучаются, бедные, из-за меня. Надо отрезать..." И безумно рада, что это сделала". А еще Елена призналась, что, как только выдается возможность, она посещает косметический кабинет.