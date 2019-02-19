Знаменитая певица показала самое сокровенное

Исполнительница и модельер показала поклонникам, как выглядит гостиничный номер, в котором она жила несколько дней. Виктория Бекхэм сняла на видео беспорядок в спальне и шкафу.

Экс-участница "Spice Girls" решила показать фанатам самое сокровенное, приоткрыв дверь в свой повседневный быт. Виктория Бекхэм сняла ролик для своего канала на YouTube, где показала свой номер в отеле в Нью-Йорке.

Жена футболиста Дэвида Бекхэма призналась в том, что у нее часто бывает хаос в спальне и в вещах. "Моя комната – свалка", – заявила в видео Виктория Бекхэм. Тапочки, полотенца, бутылки с водой, расстегнутый чемодан в углу, расправленная кровать, беспорядок в ванной комнате – таким предстает гостиничный номер звезды.

Также Виктория Бекхэм показала два шкафа с одеждой, передает Daily Mail. При этом знаменитость заявила, что ее муж, в отличие от нее, "супер-супер-аккуратный", и она его сводит беспорядком с ума.

Кроме того, Виктория Бекхэм раскрыла в ролике секрет своих блестящих волос. Она показала щетку, которая выглядит как зубная. Стилисты используют ее для укрощения тонких разлетающихся локонов вокруг линии роста волос.

Как писали "Дни.ру", в сентябре прошлого года стало известно, что у 44-летней Виктории и 43-летнего Дэвида появится пятый ребенок. О будущем малыше они объявили во время торжественного семейного ужина. Однако рожать будет не сама Виктория Бекхэм, а суррогатная мать.