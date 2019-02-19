Модели оголили интимные части тела на модном показе

Британский дизайнер Пэм Хогг раздвинула границы моды на показе собственной коллекции Осень/Зима-2019 в Лондоне. Манекенщицы появились на подиуме в нарядах, которые едва прикрывали интимные части тела.

Модельер представила свою одежду в рамках Недели моды в Лондоне. Откровенные образы произвели сильное впечатление на публику. Модели продемонстрировали прозрачные комбинезоны с элементами шерсти, одежду из латекса и многие другие провокационные элементы.

В показе приняли участие и знаменитости, например, 18-летняя дочь британского актера Рэя Уинстона. Элли Рей примерила бра золотистого цвета и короткие шорты, длинные перчатки, кепку и обувь на высоком каблуке. На подиум вышла и 31-летняя бразильская модель Алиса Деллал, которая в прошлом сотрудничала с французской компанией Chanel. Она надела черное нижнее белье, высокие сапоги со шнуровкой и ошейник. Образ манекенщица дополнила черным кнутом.

Пэм Хогг считается одним из самых востребованных дизайнеров в Британии. Она известна своими бунтарскими взглядами на высокую моду и часто шокирует публику дерзкими образами.

Напомним, участницей Недели моды в Лондоне стала также российская супермодель Наталья Водянова. Манекенщица открыла показ коллекции греческого модельера Мэри Катранзу. Она появилась перед зрителями и фотографами в желтом объемном платье с перьями и рюшами из фатина. Необычный образ понравился зрителям и журналистам.