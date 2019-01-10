За чей счет дочь Серова отправилась на райский курорт

Пользователи Сети рассуждают, где берет деньги дочь певца Александра Серова Мишель. По мнению многих, 25-летняя наследница звезды все еще живет на средства родителей.

Мишель Серова хвастается снимками с роскошного курорта в Сети. Красотка отдыхает на Бали. Наследница знаменитости с удовольствием принимает солнечные ванны, купается в океане и берет уроки серфинга.

Однако интернет-общественность мало заботят шикарные формы Мишель в купальнике или райские виды побережья. Многих интересует за чей счет наследница знаменитости отправилась отдыхать. "Откуда деньги?" – пишут в Сети злопыхатели. Мол, красотка, нигде не работая, позволяет себе дорогостоящий отпуск. Якобы девушка разбазаривает деньги отца.

"А чего ОНА добилась?Родилась у Серова и все!то писали в МГИМО учится,то Гнесинку показывают.Вечный ученик?И где в итоге если постоянно путешествует на папины деньги?Да и учится,наверное тоже на деньги папы?🐖🐷🚽🎈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Серов в две смены работает, поет еще и на Дом-2 пристроился, зарабатывает скандалами у Малахова. А куда ему деваться, надо дочку обеспечивать, да и Леночка уже на шею виснет, тоже хочет денег. В студии целовала, хвалила, Серов еле устоял от соблазна", "ПАПАША ВКАЛЫВАЕТ С БОЛЬНОЙ НОГОЙ, А ДОЧЬ ПОСТОЯННО ОТДЫХАЕТ , ЗДОРОВО ДА 👎👎👎", – рассуждали комментаторы.

К слову, поклонники Александра Серова встали на сторону его наследницы. Фанаты отмечали, что Мишель развивает собственный бизнес. Девушка владеет салоном красоты, который приносит ей неплохой доход.

"На каждый роток не накинешь платок" . Пусть все обходит тебя стороной . Хорошего отдыха солнечная девочка 🙏👌😘", "а кто вы такая обсуждать Мишель? Она талантливая, умная девочка! А учится потому что есть тяга к знаниям! Она много учится, да пусть она и не работает! Свой салон это тоже силы и время! И почему она не имеет права отдохнуть? Где написано, что за папины деньги, только ваши домыслы!", – рассуждали почитатели творчества Серова.