"Сродни смерти": Первый канал подписал приговор Друзю

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь возможно больше никогда не вернется в эфир. Обвинения в попытке подкупа главреда телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" поставили крест на карьере и добром имени знаменитости.

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