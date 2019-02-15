"Сродни смерти": Первый канал подписал приговор Друзю
Именно к такому выводу пришел член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, ознакомившись с подробностями скандала, который на этой неделе произошел на Первом канале. Александра Друзя отстранили от работы, и это, по мнению общественника, мудрое решение.
"Все по заслугам. Соломоново решение, которое было принято Первым каналом, я поддерживаю. Оба отстранены от любых проектов канала на неопределенный срок. По сути, вечная дисквалификация. Однако если для Ильи Бера эта мера не столь критична, он никогда не был в кадре, и, я думаю, что его работа не связана только с телевидением, то для Друзя это сродни смерти. Потому что для медийного человека, который постоянно "светил лицом" в топовых шоу Первого канала, – это практически запрет на профессию", – рассудил эксперт в беседе с "Дни.ру".
Обвинения в подкупе и скандальное отстранение в буквальном смысле подписали смертный приговор карьере Александра Друзя на телевидении. Манукян уверен, что репутацию звезды программы "Что? Где? Когда?" уже не спасти.
"В принципе медийность Друзя вероятно открывала ему нужные двери, а теперь у него вдруг в одночасье из-за всей этой истории оказалась "токсичная" репутация. Мне даже кажется, что ему и судиться нет смысла. Потому что любой, даже выигранный суд, не вернет того, что было еще даже на прошлой неделе, а именно доброго имени. Потерять репутацию очень легко, а вот восстановить практически невозможно", – резюмировал Вадим Манукян.
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