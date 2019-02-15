Знаменитую певицу подняли на смех из-за ошибки в татуировке
На фотографии, опубликованной в минувший четверг, можно разглядеть имя исполнительницы, записанное на нотном стане четырьмя нотами "соль" – "ля" – "соль" – "ля", на английском – G-A-G-A. Поклонники обратили внимание, что изображение содержит четыре горизонтальные линии вместо пяти. Один из подписчиков указал звезде на ошибку.
Леди Гага призналась, что это был "пьяный музыкальный кризис". "Конечно, я учила музыкальную теорию. Вот что происходит, когда ты пьешь и одновременно делаешь тату", – написала певица с иронией.
Спустя некоторое время звезда разместила снимок, на котором показала исправленную татуировку. "Музыкальный кризис завершился. Из-за большого количества бокалов текилы я забыла добавить пятую линию. Вот это уже другое дело", – поделилась исполнительница.
Напомним, что несколько дней назад Леди Гага посетила вечеринку в честь музыкальной премии "Грэмми", где в очередной раз привлекла внимание публики откровенным нарядом. 32-летняя знаменитость появилась перед фотографами в комплекте черного кружевного белья и колготках в сеточку. Дерзкий образ она дополнила пиджаком с блестками.
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