Знаменитую певицу подняли на смех из-за ошибки в татуировке

Популярная американская певица похвасталась новой татуировкой на своей странице в Instagram. Пользователи заметили, что Леди Гага сделала серьезную ошибку в изображении.



На фотографии, опубликованной в минувший четверг, можно разглядеть имя исполнительницы, записанное на нотном стане четырьмя нотами "соль" – "ля" – "соль" – "ля", на английском – G-A-G-A. Поклонники обратили внимание, что изображение содержит четыре горизонтальные линии вместо пяти. Один из подписчиков указал звезде на ошибку.

Леди Гага призналась, что это был "пьяный музыкальный кризис". "Конечно, я учила музыкальную теорию. Вот что происходит, когда ты пьешь и одновременно делаешь тату", – написала певица с иронией.

Спустя некоторое время звезда разместила снимок, на котором показала исправленную татуировку. "Музыкальный кризис завершился. Из-за большого количества бокалов текилы я забыла добавить пятую линию. Вот это уже другое дело", – поделилась исполнительница.

Напомним, что несколько дней назад Леди Гага посетила вечеринку в честь музыкальной премии "Грэмми", где в очередной раз привлекла внимание публики откровенным нарядом. 32-летняя знаменитость появилась перед фотографами в комплекте черного кружевного белья и колготках в сеточку. Дерзкий образ она дополнила пиджаком с блестками.