Знаменитую певицу подняли на смех из-за ошибки в татуировке

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Пятница 15 февраля
Лента новостей
16:05
Развеян миф о пользе одного бокала вина в день
15:47
Пояс верности с гигантским бриллиантом вызвал переполох
14:50
Подробности жестокого избиения мэра Иваново
14:46
"Единая Россия" помогла получить землю семьям Алтая
14:12
Песков проговорился о состоянии травмированного Путина
14:10
"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
14:09
Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович
14:09
Врачи ждут вступления в силу закона о паллиативной помощи
14:06
Идущего на поправку Шумахера заметили в Испании
13:59
Что стоит за идеей переезда чиновников в "Москва-Сити"
13:55
Третий отравитель Скрипалей "засветился" в Болгарии
13:54
Лукашенко возмутил странным поведением на встрече с Путиным
13:52
Из квартиры в Москве похитили два миллиона и драгоценности
13:37
Рецепт на Сретение Господне: рыбный пирог от шеф-повара
13:03
Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского
12:42
Ургант спародировал пьяную вечеринку Ткачева и Дворковича (видео)
12:38
Редакцию телеканала "Звезда" эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:30
Известный певец стал отцом в 16 лет
12:22
Названы вызывающие рак продукты
12:19
Разжиревший Трамп удивил врачей
12:15
Пенсионер-инвалид протаранил поезд на внедорожнике (видео)
12:13
В Москве пройдет крупнейшая выставка собак
12:12
"Единая Россия" создаст реестр захоронений ветеранов
12:04
Пассажира метро в Париже облили кислотой
12:01
Пугачева не пригласила Преснякова на юбилей
11:48
Малышева рассказала о влиянии рэпа на психику
11:40
"Выше Порошенко": Скабеева похвасталась популярностью на Украине
11:39
Оголившаяся Брежнева в наморднике взбудоражила Сеть
11:25
В центре Москвы машина насмерть сбила пешехода
11:23
Друзя с позором и без денег вышвырнули с Первого канала после скандала с подкупом
11:11
Под Псковом пенсионер зарезал мешавшую спать любовницу
11:08
Знаменитую певицу разнесли за полноту
11:00
Лекарство от кашля "Эреспал" срочно изымают из аптек
10:57
Упавшее дерево перекрыло дорогу в Москве (видео)
10:55
Больной Тодоренко грозит потеря груди
10:46
В Томске собаки загрызли младенца
10:35
"Мы конкурируем с Авериным во всем": звезда "Склифосовского" высказалась о вражде на съемках
10:25
Оскандалившаяся Михеева извинилась перед зрителями "Вечернего Урганта"
10:24
Бесноватые украинцы накинулись на травмированного Путина
10:23
"Артист горит!": люди в панике разорались под окнами Машкова
10:13
Главные события Москвы
10:06
В Башкирии машина сбила восьмилетнего мальчика на лыжах
10:01
В Татарстане лишился сана читавший непристойные проповеди протоиерей
09:52
"Страдает несколько лет": душевное состояние Маркл вызвало опасения
09:45
Соловьев устроил разборки с украинцем из-за яиц
09:27
На Украине арестовали подозреваемого в убийстве советника мэра Херсона
09:07
"Уже два года не встает": раскрыты карты обманувшей Виторгана Собчак
09:06
Центробанк лишил лицензии организацию "АРБ-Инкасс"
08:57
Отдохнувшего в Испании Тарасова задержали прямо в аэропорту
08:53
В Казани загорелся дом
08:48
Под Омском пьяный тракторист насмерть сбил пешехода
08:39
В Москве эвакуируют бизнес-центр
08:35
США готовятся рассекретить протокол о вскрытии Лесина
08:27
На борьбу с нашествием белых медведей на Новую Землю бросили военных
08:23
Путин получил травму на тренировке (видео)
07:46
В Уфе в массовой аварии пострадал ребенок
07:35
После драки со стрельбой в Москве в полицию доставили больше десяти человек
07:18
Пугачеву взяли под защиту после безумной травли
06:37
Скотское отношение к 85-летнему Лановому вызвало оторопь
02:11
Ефремова вслед за Дудем гонят из страны из-за перемывания костей Путину
01:19
Родовое проклятье Алены Кравец
00:08
Развод подорвал здоровье Степаненко
23:10
Ставшую качком 71-летнюю Васильеву умоляют не лезть под нож
22:19
Министр безопасности ЦАР назвал ложью информацию об участии русских в пытках
21:59
Известный артист заткнул за пояс небезупречного Андрея Малахова
21:53
Напрашивающаяся на комплименты худая модель взбесила женщин
21:50
Приняла решение рожать: Катю Семенову поставили перед чудовищным выбором
21:38
Новый унитаз и грузовики под подарки: как Пугачева готовится к юбилею
21:30
Сколько русских разведчиков отравили Скрипалей
21:29
Внук Федосеевой-Шукшиной спутался с Борисовым в День всех влюбленных
21:18
Забрали в припадке: пропавшую звезду "Холостяка" заперли в наркоклинике
21:08
В центре Москвы вооруженный мужчина устроил стрельбу
20:57
"Сладкая девочка": Лобода и Семенович в экстазе от малышки Галкина
20:39
Центр Новокузнецка лишился воды из-за серьезной аварии
20:37
Потерявшая голос Серябкина сообщила о тяжелой болезни
20:25
"Таким образом развлекаюсь": Самбурская о романах с мужьями Бородиной и Бузовой
20:16
Женщину заставили оплатить 11 мест в самолете ради двух детей-инвалидов
19:48
В Красноярске под завалами обрушившегося дома нашли труп
19:17
В Ижевске 45-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе
19:07
"Я гей": сенсационное признание Виторгана после гнусного предательства Собчак
19:06
Будоражит кровь: обнаженные Асмус и Цымбалюк-Романовская насладились горячей ванной
18:21
В Московском аэропорту Внуково столкнулись два самолета
18:14
Экс-муж Равшаны Курковой высказался о романе благоверной с Игорем Верником
18:05
Украинцы в бешенстве от страшилок про Путина
17:53
Полная неразбериха: Череда казусов на большой встрече с Путиным (видео)
17:30
Арестованный дебошир Мамаев совершил с зэками невероятное
17:13
20-летний чемпион России скончался от рака
16:57
Госдума продолжит помогать ветеранам-афганцам
16:57
Чудовищная трагедия загнала в угол перепуганную Буланову
16:51
Жителей Омска терроризируют "белки-грабители"
16:41
Володин призвал усиливать парламентский контроль
16:34
Объявлено о российских танках в Киеве
16:32
Что делать одиночкам 14 февраля
16:19
"Убили меня!": замученная детьми Федосеева-Шукшина загремела в больницу
16:18
В Ростовской области под колесами фуры погиб человек
16:18
Взбешенная Максакова устроила грязные разборки с мужем Фриске
16:02
Сретение Господне: традиции, приметы, рецепт
15:55
Венедиктов выступил за проведение эксперимента по электронному голосованию
15:50
Москвичей предупредили о возвращении суровых морозов
15:48
"Единая Россия" помогла попавшему в ДТП школьнику
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голая и влажная: Цымбалюк-Романовская показала клубничку
Народ забросал камнями ненасытную юбиляршу Пугачеву
К Дане Борисовой приехала неотложка после подлого удара дочери
Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско
Пугачеву взяли под защиту после безумной травли
Скотское отношение к 85-летнему Лановому вызвало оторопь
Шоу-бизнес

Знаменитую певицу подняли на смех из-за ошибки в татуировке

Леди Гага. Фото: www.globallookpress.com
Популярная американская певица похвасталась новой татуировкой на своей странице в Instagram. Пользователи заметили, что Леди Гага сделала серьезную ошибку в изображении.
прочитано 655 раз

На фотографии, опубликованной в минувший четверг, можно разглядеть имя исполнительницы, записанное на нотном стане четырьмя нотами "соль" – "ля" – "соль" – "ля", на английском – G-A-G-A. Поклонники обратили внимание, что изображение содержит четыре горизонтальные линии вместо пяти. Один из подписчиков указал звезде на ошибку.

ПО ТЕМЕ

Леди Гага выходит замуж за менеджера

Известная певица появилась на публике в нижнем белье

Леди Гага призналась, что это был "пьяный музыкальный кризис". "Конечно, я учила музыкальную теорию. Вот что происходит, когда ты пьешь и одновременно делаешь тату", – написала певица с иронией.

Спустя некоторое время звезда разместила снимок, на котором показала исправленную татуировку. "Музыкальный кризис завершился. Из-за большого количества бокалов текилы я забыла добавить пятую линию. Вот это уже другое дело", – поделилась исполнительница. 

Напомним, что несколько дней назад Леди Гага посетила вечеринку в честь музыкальной премии "Грэмми", где в очередной раз привлекла внимание публики откровенным нарядом. 32-летняя знаменитость появилась перед фотографами в комплекте черного кружевного белья и колготках в сеточку. Дерзкий образ она дополнила пиджаком с блестками.

Автор: Полина Крылова15 февраля 2019, 15:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Леди Гага в короне оголила грудь

567

комментарии

Политика

Двуличному Порошенко врезали за тайную связь с Путиным
Лукашенко возмутил странным поведением на встрече с Путиным
Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского
Сколько русских разведчиков отравили Скрипалей

Шоу-бизнес

Савельева оказалась в больнице после слухов о беременности
Знаменитую певицу подняли на смех из-за ошибки в татуировке
"Стал шамкать": муж Рынской оказался в больнице после страшного предательства
"Киска и Бабочка": порнокадры с известной актрисой разгорячили Корчевникова

Проишествия

В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
В Турции произошла авиакатастрофа (видео)
Нагло стырил и ушел: в центре Москвы снова похитили дорогую картину

Lifestyle

Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
"Мы конкурируем с Авериным во всем": звезда "Склифосовского" высказалась о вражде на съемках
Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Шоу-бизнес

"Уже два года не встает": раскрыты карты обманувшей Виторгана Собчак

Гламурную блондинку прилюдно макнули лицом в грязь
Шоу-бизнес

"Транслируем свадьбу в прямом эфире": Басков сделал сенсационное признание

В прошлом у певца было много возлюбленных
Шоу-бизнес

Друзя с позором и без денег вышвырнули с Первого канала после скандала с подкупом

Магистр опорочил свою честь

Шоу-бизнес

Оголившаяся Брежнева в наморднике взбудоражила Сеть

Певица призвала любить друг друга

Гороскоп

Родовое проклятье Алены Кравец
Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь
5 ритуалов для привлечения любви
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович
Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова
Бондарчук показал любовниц Андреевой
Бывший футболист восхитил поклонниц откровенными снимками

Спорт

Отдохнувшего в Испании Тарасова задержали прямо в аэропорту
"Меня долго откачивали": Сотникова откровенно высказалась о своем здоровье
"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
"Это космос": Загитова шокировала известного тренера своими способностями

Регионы

Подробности жестокого избиения мэра Иваново
"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru