Гневливая Собчак обматерила оборотистых друзей
В личном Instagram Собчак опубликовала внушительных размеров пост. Отповедь знаменитости получилась очень гневной и была посвящена ее приятелям-дизайнерам. По словам Ксении, продавцы не указывают цену, например, под снимком товара, а предлагают спрашивать ее в личном сообщении.
"Вы стесняетесь что-ли (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)? Что за пугливое "пришлем в директ"???? Когда называть цену стало стыдным???? И только самые прогрессивые типо фарфетча -нажимаешь на картинки-и вот тебе все цены", – отметила теледива.
Ксения добавила, что жители России не умеют говорить о деньгах: скрывают зарплату и реальную цену той или иной вещи. Также ведущая удивлена отсутствием у коммерсантов здравого смысла.
"Ну это ж реально ад. Почему надо добавлять еще одно действие чтобы узнать цену? Это же бред! **** (зачем. – Прим. ред.) эти переписки "ск стоит столик?" -ответим в директ! Чего сразу то не написать-я реально не понимаю **** (зачем. – Прим. ред.) так делать", - продолжила возмущаться Собчак в личном Telegram-канале "Кровавая барыня".
Интернет-обыватели разделили негодование Ксении. Многие фолловеры звезды написали, что не берут товар у продавцов, которые не указывают стоимость сразу. А вот сами приятели-торгаши отметили, что Собчак понимает в коммерции не больше, чем свинья в апельсинах.
"Ксения, сразу видно, что вы не особо разбираетесь в способах и методах продвижения в Инстаграмм. Если бы знали – таких вопросов в принципе не возникало", – съязвил один из них.
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