"Нереальное удовольствие": галантный Михалков вскружил голову Захаровой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России рассказала о дружбе с режиссером. По словам Марии Захаровой, она получает большое удовольствие от общения с Никитой Михалковым.

В недавнем интервью дипломат призналась, что часто переписывается со сценаристом и присылает ему свои стихотворения. Она отметила, что общение с Никитой Михалковым приносит только положительные эмоции.

"Я хочу открыть тайну. У нас фантастическая переписка в стихотворной форме с Никитой Михалковым. Фантастическая! Это такое нереальное удовольствие – с ним переписываться. У нас эсэмэски четверостишиями. Это нереально! Это азарт, это драйв, это просто эйфория!" – передает слова Марии Захаровой "Российская газета".



По просьбе журналиста официальный представитель ведомства привела строчки из одного из своих коротких произведений. "Тебе без повода хочу сказать:/ Сегодня солнце, небо ясно,/ А был бы дождь, метель опять -/ Мне все равно, ведь жизнь прекрасна", – прочитала Захарова. На вопрос, хочет ли дипломат узнать оценку профессиональных критиков, она ответила отрицательно.

Мария Захарова назвала свои стихотворения забавой. "Это не поэзия, это стихоплетство. Стихоплетство, как оно есть. Русская традиция, народная забава..." – заключила представитель Министерства иностранных дел.