Женатый Солнцев жестко отхлестал участниц "Дома-2" за разврат

Шоумен раскритиковал участниц реалити-шоу. Гоген Солнцев заявил, что девушки после съемок в "Доме-2" идут работать проститутками.

Участницы проекта подверглись словесной порке от Солнцева. По словам экс-участника телестройки, фотографии юных особ после ухода с "Дома-2" можно увидеть на различных сайтах в сфере интимных услуг. "Грудь сделают, губы и продаются на две-три тысячи дороже", – заявил он ВокругТВ.

Гоген Солнцев рассказал, что одна из его знакомых заражена ВИЧ. После телепроекта она якобы стала всем предлагать секс без презерватива. При этом просит она доплатить за свою услугу еще несколько тысяч. Также шоумен вспомнил другую знакомую из "Дома-2", которая соблазнила миллиардера и потом этим хвалилась.

Ранее Солнцев поделился печальным опытом участия в телестройке. Шоумен много раз пожалел, что когда-то был участником шоу "Дом-2". По словам Гогена, участие в шоу не принесло ему славы, а только добавило проблем. Он признался, что когда ушел с проекта, его никуда не брали – Солнцев не мог найти себе нормальную работу. "Ни о каком творческом развитии не было и речи. Как только мое участие забылось, все начало налаживаться", – делился Гоген.

Напомним, бывший участник "Дома-2" Гоген Солнцев прославился на всю страну неожиданной женитьбой на 63-летней Екатерине Терешкович. Многие считают, что таким образом он пиарится. Но сам шоумен утверждает, что любит пожилую супругу.