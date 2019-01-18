Униженный Солнцев в ужасе сбежал от поцелуя похотливой старушки

Дмитрий Торин – не только шоумен, но и известный провокатор. В свое время от него досталось на орехи дважды изнасилованной Диане Шурыгиной. Несчастной из-за троллинга Торина даже пришлось оставить работу в кофейне. Новой жертвой Дмитрия стал одиозный Гоген Солнцев.

В школе Илья Кравцов – будущий Гоген Солнцев – увлекался театром, мечтал поступить на режиссерский факультет. Но семья не могла оплатить дорогостоящее обучение, поэтому парню пришлось пройти курсы сетевых менеджеров и заняться продажей швейцарской косметики.

Получив всероссийскую известность благодаря показному роману с престарелой невестой, он решил реализовать детские амбиции и стать постановщиком спектакля. Гоген объявил кастинг, которому, увы, не суждено было состояться.

В театре, куда приглашались на просмотр актеры, появился Дмитрий Торин. В платке, плаще, очках и с красными губами он изображал похотливую старушку. "Так, а кто тут у нас кастинг на очень подержанных невест проводит? – набросился Торин на Солнцева. – Мой ты прекрасный, мой замечательный, дай я тебя поцелую!"

То ли цвет волос потенциальной "невесты" Гогену не понравился, то ли есть кому и кого целовать, но он в ужасе сбежал от Торина. Униженный Солнцев заперся в туалете и стал истошно звать на помощь. Увы, его благоверная – 63-летняя Екатерина Терешкевич – была далеко и не вцепилась в волосы бессовестной "конкурентки".

Напомним, что публицист Станислав Кувалдин в колонке для Snob.ru сравнил Гогена Солнцева с Филиппом Киркоровым. "Он не принадлежит к нормальному миру, и именно поэтому ему можно все: жениться на бабушках, выгонять их из квартиры и вообще вести себя так, чтобы вызывать удивление и восхищение Андрея Малахова, – написал Кувалдин. – А тот культивирует жанр развлечения со специально отобранными уродцами, которых для забавы можно и женить, и ставить в любые другие положения, показывает очевидно постановочное непотребство с елейной заботой, призывает вместе посочувствовать 63-летней женщине, которая хотела детей от 37-летнего молодца с силиконовыми губами".