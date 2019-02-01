Оставшаяся без волос Волочкова показала нового мужчину

Анастасия Волочкова посетила парикмахера, который привел в порядок ее травмированные после наращивания волосы. А затем к балерине зашел в гости мужчина, которого та считает "настоящим".

Еще недавно Анастасия Волочкова блистала с длинными светлыми локонами, однако теперь предстала с короткой стрижкой. Балерина призналась, что избавилась от наращенных волос, причем не обошлось без потерь. "История классическая: нарастила волосы и сняла вместе со своими", – вкратце пожаловалась артистка на своей страничке в социальной сети Instagram.

К счастью, балерине смогли помочь. Артистка перенесла ухаживающую процедуру, в результате которой ее волосы ожили. Результатом Анастасия поделилась с подписчиками, после чего выложила фотографию, на которой запечатлена с мужчиной. "И вновь у меня в гостях добрый друг Марк Владимирович @markpereverzev. Это грандиозный человек. И очень добрый. И настоящий!" – отметила Анастасия Волочкова.

Неизвестно, как к переменам в жизни балерины относятся ее многочисленные фанаты – с недавних пор она запретила комментировать свои публикации. Это случилось после того, как Анастасия выложила ряд фотографий и видео со скандально известным артистом Никитой Джигурдой. Волочкова объявила, что они готовят для своих почитателей нечто грандиозное.

Репетиции проходили даже в постели балерины. Увидев такие кадры, поклонники задались логичным вопросом, как к ситуации относится таинственный возлюбленный Анастасии Волочковой, с которым та якобы встречается полгода. "Любимый пропал", "Глазами любимого🔥😂", "А как же ваша свадьба с вашим возлюбленным?", "Одинокий тапочек на фото вообще треш , походу его малик потерял", "Ооо, из кухни,плавно переползли,в кравать🙄🙄А лЮбимый на камеру все снимет, Потом вместе просмотрят, и весело посмеються (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – предположили фанаты.