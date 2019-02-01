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Что скрывает Ани Лорак: подробности развода певицы

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Игорь Куек, брат Ани Лорак, прокомментировал важные изменения в жизни именитой родственницы. Мужчина рассказал о том, как переживала развод артистка, как поделит с бывшим мужем ребенка и общее имущество.
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31 января Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Оба предпочитают не обсуждать подробности своей частной жизни. Куда разговорчивее оказался брат певицы Игорь Куек. Он рассказал, что развод артистка восприняла спокойно, потому что пик переживаний прошел: "Я думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация".

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Куек отметил, что артистка до конца боролась за свой брак, однако все ее попытки оказались тщетными. Игорь не стал уточнять причину развода, но дал понять, что сыграла свою роль разлука. Ведь Мурат строил свой бизнес в Украине, а Ани проводила много времени в России. "Была надежда, чтобы они жили в одной стране, не отдельно. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Оно затянулось и переросло в такую ситуацию, что невозможно существование семьи в разных странах", – объяснил Игорь Куек.

Что касается общей дочери Мурата и Ани Софии, то девочка будет жить с мамой. "Нет каких-то проблем с содержанием ребенка, с его желанием, или не желанием. Тут уже логично, что она мама, она ее воспитывает. Она имеет возможность дать все, что ей нужно для развития и воспитания", – рассказал родственник именитой певицы.

При этом, по словам Игоря, Ани Лорак не чинит препятствий для встреч Мурата с Софией. "Каролина очень friendly, дружески относится, по-человечески. У нее нет какой-то злости. Наоборот она рада, что Мурат общается с дочкой, изъявляет такое желание. А все, что касается имущества, это их личные договоренности. Я думаю, все будет хорошо, они решат полюбовно", – цитирует брата Ани Лорак ТСН.

Автор: Наталья Аряева1 февраля 2019, 09:45
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