Сергей Бондарчук разводится с супругой

Женой актера является 30-летняя дочь олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили Тата. Супруги прожили в узаконенных отношениях семь лет.
Иск на развод подала жена Сергея. По данным из судебного участка, их разведут 10 декабря.
"Все достаточно мирно, раздела имущества не планируется. Так что в Новый год Бондарчуки вступят уже совершенно свободными людьми", – сообщили в суде.
Напомним, возлюбленные поженились в 2012 году. На момент бракосочетания оба были еще совсем юными. Возможно, именно поэтому им не удалось сохранить отношения в более зрелом возрасте. Ведь все знают, что ранние браки часто распадаются. Хотя многие поклонники считают, что причина кроется в постоянной занятости мужчины.
За время супружеской жизни в их семье появилось две дочери. Сейчас старшей – Маргарите – семь лет, а маленькой Вере всего пять.
Отметим, у Таты всегда были очень теплые отношения с матерью и отцом супруга. Ей удалось найти контакт и с новой избранницей Федора Сергеевича – Паулиной Андреевой. Это и не удивительно, ведь они почти ровесницы.
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