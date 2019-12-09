"Жесть!": Пугачева не пригласила Киркорова на празднование годовщины свадьбы

23 декабря Максим Галкин и Алла Пугачева отмечают восьмую годовщину свадьбы. 70-летняя певица и 43-летний юморист – одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. С этим согласен и Филипп Киркоров, предыдущий супруг Примадонны. За кулисами "Песни года" он рассыпался в комплиментах семье.

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