Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии

Младший сын певицы Валерии попал в страшную автомобильную аварию. Появились подробности жуткого инцидента.

Арсений Шульгин, второй сын певицы Валерии, вышел на связь с поклонниками и сам рассказал об автокатастрофе. По его словам, теперь 8 декабря для него второй день рождения. Отметим, что ДТП произошло на оживленном шоссе. "Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 "Питер-Москва", наше спасение – настоящая доля случая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – признался Арсений Шульгин.

Последствия аварии оказались, несмотря на счастливый исход, печальными. "• Я – разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно прийдется окончательно вырывать, но это не точно) • Лиана – перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. • Саня – ушиб ребер от ремня безопасности. • Артем – кровоподтеки на руках. • Машина – под списание (авто Лианы)", – перечислил по пунктам сын Валерии.

В качестве доказательств Арсений обнародовал несколько жуткого вида фотографий, в том числе и снимки искореженного автомобиля. В заключение он добавил, обращаясь к подписчикам своего аккаунта: "Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать. Берегите себя и всегда соотносите риски с целесообразностью действий 🙏🏻".

В комментариях отметился муж Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, воспитавший Арсения как сына. "С Днем рождения ❤️" – коротко написал он. Судя по дальнейшим отзывам, некоторые подписчики сочли это высказывание странным, дескать, непонятно, что он этим хотел сказать: серьезно ли продюсер обратился к пострадавшему или с издевкой.

Кстати, эмоции Валерии оказались совершенно однозначными. Она очень волновалась за сына. Певицу поддержали множество отечественных знаменитостей: телеведущая Екатерина Стриженова, певец Николай Носков, артистка Ольга Орлова, юморист Максим Галкин, певицы Катя Лель и Саша Савельева, актриса Олеся Судзиловская, певец Дима Билан, его коллега Ирина Дубцова и другие.