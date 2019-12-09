"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами

Звезды шоу "Дом-2" испробовали на себе новомодный тренд. Алиса Литинская и Маша Кохно теперь обладательницы "дьявольских" губ.

Экс-участница телестройки Алиса Литинская подкорректировала внешность. Девушке изменили форму губ по новой бьюти-технологии.

Контур рта Алисы стал немного волнистым. Как утверждает экс-участница шоу "Дом-2", такой образ ей подобрал косметолог с помощью филлеров.

"Я это сделала! Теперь и у меня есть "дьявольские" губы. Вам нравится новая мода?" – написала Литинская в "Инстаграме".

Бывшая жительница телестройки опубликовала снимок, на котором запечатлена с обновленной внешностью. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных. Подписчики звезды шоу "Дом-2" были шокированы.

Большинство интернет-пользователей единодушно отметили, что "дьявольский" рот выглядит омерзительно. Некоторые выразили надежду, что Литинская всех разыграла и изменила форму губ в фоторедакторе.

"Фу 🤢 отписываюсь...мерзость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Алиса,извините конечно, но вам не идет", "Это триппер такой?", "Ну и хорошо что все себя уродуют, нам красивым зачем конкуренция", "Алиса этот ужас. Зачем. Ты и так была оч красивая😔", "Батюшки🙈🙈🙈Зачем это уродство? МИР СОШЕЛ С УМА☹️", "Главное чтобы мужчины не шарахались 😆😆", "Как будто герпис", – не поверили своим глазам комментаторы.

От экспериментов не удержалась и другая участница шоу "Дом-2". Маша Кохно рассказала, что тоже решила добавить изюминки своему внешнему виду.

"Сегодня с утра сходила и сделала. Было очень больно, но я все вытерпела и теперь могу похвастать результатом. Согласитесь, получилось довольно естественно, как будто родилась с такими. Вот еще через пару дней спадет отек, и вообще будет зашибись", – написала экс-участница шоу "Дом-2" в микроблоге.