"Сексуальные фантазии": Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней

В этот раз на "Песне года" Филипп Киркоров представил два хита – "Стеснение пропало" и "Лунный гость". Под каждый номер – до мелочей продуманный образ. "Артист обязан удивлять и давать возможность людям обсудить свой наряд, образ, репертуар", – пояснил Лучезарный.
А обсудить было что. Чего только стоит расшитый золотыми нитями дизайнерский костюм ручной работы за шесть миллионов рублей!
За кулисами все лауреаты фестиваля подходили к фотозоне, где позировали прессе с дипломами. Киркоров в этом году получил награду в номинации "Самое креативное и популярное видео года". И вместе с соавторами – разгоряченными после выступления парнями из балета "Фридом" – позировал для памятного фото.
"Ребята, давайте сядем на пол, как бомжи!" – предложил он юным коллегам. И тут же бухнулся на ковролин, став елозить по нему дорогими штанами. Филипп Киркоров всегда рад что-то отчебучить – любит креативить, хулиганить, обожает коллаборации с талантливой молодежью.
Сделал он и неожиданное признание. "Каждый себе выбирает вид искусства не только в музыке, но в любви, где каждый выбирает себе по желаниям, – сластолюбиво улыбнулся певец. – Надо изучать музыку, поэзию и любовь. Она нам, творческим людям, дает очень много, а сексуальные фантазии всегда ведут к творческому подъему. Сейчас придем домой, и такое начнется!"
От подробностей 52-летний артист воздержался. Впрочем, и так понятно, что его хотят и мужчины, и женщины, о нем мечтает и стар, и млад...
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