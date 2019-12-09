Участница шоу "План Б" откровенно высказалась об отношениях с Батрутдиновым

Участница шоу "План Б", ранее обвиненная в навязчивости, решила расставить все точки над i. Девушка откровенно высказалась об отношениях с Тимуром Батрутдиновым.

По ее мнению, нет ничего неоднозначного в том, чтобы девушка проявила инициативу по отношению к мужчине. По всей видимости, такая активная позиция и помогла ей дойти до финала. Сейчас в шоу "План Б" осталось всего три участницы, и зрители замерли в ожидании: кто же станет новой владелицей сердца Батрутдинова?

Романо призналась, что прийти на проект решилась лишь потому, что находилась в России. Она живет в Соединенных Штатах, куда переехала из Великобритании. До сей поры у нее не было отношений с русскими парнями, поэтому, когда брат предложил принять участие в шоу "План Б", девушка согласилась.

До участия в проекте Романо знала о Батрутдинове только самую известную информацию. Она не являлась его фанаткой, однако во время съемок шоумен очень ей понравился. Смелая модель приняла решение бороться за Тимура, проявляя чудеса женской изобретательности.

"На самом деле я очень активно себя вела, сама звала Тимура на разговоры и встречи, не стеснялась быть инициативной. И девчонки расценивали это как излишнюю навязчивость. Но в XXI веке мужчины так редко стали проявлять активность, что не вижу ничего ужасного, когда девушка берет все в свои руки", – подчеркнула Олеся.

Она добавила, что, несмотря на неодобрение со стороны подруг по шоу, козни ей не строили. Впрочем, не исключено, что Романо становилась предметом девичьих сплетен.

"Я никогда не выходила за рамки приличия и показывала только свою заинтересованность. Девочкам это не нравилось, но никакие козни они мне не строили. К сожалению, очень часто люди выглядят равнодушными, боясь показаться навязчивыми. А в рамках шоу это вдвойне ощущается, когда надо успеть проявить себя в сжатые сроки и дать понять человеку, что он тебе действительно небезразличен", – цитирует участницу шоу "План Б" StarHit.