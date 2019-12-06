Встреча Пугачевой со своим народом окончилась страшной давкой и криком

Увидеть киноверсию кремлевского концерта, билеты на который спекулянты в апреле продавали по цене от 100 до 500 тысяч рублей, пришел весь столичный бомонд – телеведущие Леонид Якубович и Ангелина Вовк, модельер Игорь Гуляев, режиссер Егор Бероев, актриса Екатерина Волкова.
Примадонна прибыла на красную дорожку за 45 минут до начала фильма, чтобы попозировать сотне журналистов, дать комментарии, поулыбаться фанатам, которые пришли с флажками и в футболках с портретами любимой народной артистки.
В черном платье в пол, с широким поясом, в молодежной светлой кожаной куртке – 70-летняя дива выглядела шикарно. Народ, заметив певицу, стал напирать, кричать, началась давка. Виновнице вечера пришлось быстро удалиться в VIP-зал.
Как сказала Алла Пугачева, она решилась дать и записать юбилейный концерт ради своих маленьких детей, "чтобы они увидели меня на сцене в том виде, к которому привыкли". Но и предположить не могла, что билеты будут проданы за первые два дня.
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