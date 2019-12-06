"Не смогла сдержать слез": у Бузовой появился новый ухажер

Знаменитость совместно с новосибирским блогером Давидом Манукяном снялась в очередном ролике об отношениях. История повествует о парне, который постоянно занят работой и не уделяет своей девушке внимания. Ольга сначала обижается на равнодушного молодого человека, однако вскоре придумывает план, как поменять ситуацию в свою пользу.
По сюжету, девушка неожиданно звонит возлюбленному и зовет его куда-то. Он приезжает и оказывается на мастер-классе по танго. Тут-то и случается момент переосмысления ценностей в голове героя. Он с удовольствием танцует со своей пассией, выполняя сложные поддержки. Правда, после этого он вновь возвращается к работе, но в конце ролика уже говорит девушке, что любит ее.
"Умение отдавать, ничего не требуя взамен – это высшая степень любви. ❤Поддерживайте во всем друг друга.🙏🏻"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред), – подписала видео Бузова на личной странице в социальной сети "Инстаграм".
Подписчики оставили много положительных отзывов. Многие не в первый раз отметили красоту Ольги. Другие подчеркнули, что при ее возможностях певица вполне могла бы попробовать себя в актерском мастерстве.
"Замечательное видео , прям до слез , спасибо за видео! Вы с Давой выглядите шикарно .😍😍👏👏", "Настоящая безусловная Любовь это божественное чувство, благодаря ему исполняются мечты, прощаются обиды, и жизнь обретает смысл ❤️", " Была бы хорошей актрисой, отлично 🙌👍❤️🔥", " Шикарное видео, настолько чувственно, что не смогла сдержать слез❤️❤️❤️❤️ твои люди с тобой, Оля❤️", – высказались комментаторы.
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