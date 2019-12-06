Беременная звезда "Дома-2" закатила жуткую истерику со слезами прямо на съемках

Не так давно Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили, что у них скоро родится ребенок. Малыш был призван сплотить семью, однако не все участники "Дома-2" в это верят. Своими криками они довели беременную девушку до жуткой истерики со слезами.

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