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Беременная звезда "Дома-2" закатила жуткую истерику со слезами прямо на съемках

Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Не так давно Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили, что у них скоро родится ребенок. Малыш был призван сплотить семью, однако не все участники "Дома-2" в это верят. Своими криками они довели беременную девушку до жуткой истерики со слезами.
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Участники телестройки выразили мнение, что семья Оганесянов замалчивает свои проблемы, не желая выносить их на общественное обсуждение. По их мнению, пара постоянно ссорится, но переключает внимание на других, чтобы создать видимость идеальной семьи.

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Такие нелестные высказывания до глубины души тронули будущую маму. Она пыталась возразить и вставить хотя бы несколько слов в свою защиту, однако ее никто не желал слушать. Тогда у Черно сдали нервы, и она прямо во время съемки покинула площадку в слезах.

Ведущий Влад Кадони бросился за девушкой. Он принялся ее успокаивать. "Сашка, ну ты что расквасилась-то?" – пытался приободрить ведущий участницу проекта. "Во-первых, мне никто не дает сказать. Вы что, прикалываетесь? Мы решили все свои проблемы! Да, нас спас ребенок, это правда, и я всем это говорю!" – кричала в истерике девушка.

Тогда Кадони предложил провернуть такой трюк: он дает ей в руки микрофон, чтобы она смогла донести всем своим коллегам истинное положение дел в их семье, и в это время никто не посмеет перебить Черно. Впрочем, в это время в студии программы "Бородина против Бузовой" честь семьи отстаивал Иосиф. Молодой человек пытался донести до публики, что в их семье все совсем не так плохо, как кажется, однако ему мало кто поверил.

Автор: 6 декабря 2019, 20:37

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