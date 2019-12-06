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Дочь Бородиной рассказала о самом большом страхе в жизни

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Каждый чего-то боится, т.к. страх – естественное проявление инстинкта самосохранения. Маленькая дочь Ксении Бородиной удивила общественность своими опасениями. Девочка поделилась с мамой самым большим страхом в жизни.
прочитано 288 раз

Юной прелестнице уже совсем скоро исполнится четыре годика. Впрочем, несмотря на свой возраст, малышка нередко задумывается о серьезных вещах, которые ее коснутся, когда она станет старше. Девочка рассказала, что боится стать беременной и мечтает всегда оставаться маленькой.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Забавными видео с признанием дочери Ксения поделилась с поклонниками. В кадре малютка бегает вокруг роскошно обставленной ванной, попутно рассуждая на тему того, что совершенно не хочет становиться взрослой. Бородина, конечно, могла бы соврать ребенку, однако она честно сказала Теоне, что оставаться ребенком на всю жизнь просто невозможно. 

Ксения со смехом заверила маленькую дочку, что беременность в ближайшее время ей не грозит. Она выразила надежду, что Теона сначала вырастет, получит образование, может быть, устроится на хорошую работу, встретит прекрасного мужчину и тогда, вероятно, захочет подарить ему ребенка. Однако девочка была непримирима. Она вновь и вновь повторяла, что ей совсем не хочется становиться мамой.

Тогда Ксении пришлось пойти на хитрость. Она пообещала дочке, что в ближайшие 20 лет та точно не будет беременной. 

Автор: 6 декабря 2019, 16:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

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