Дочь Бородиной рассказала о самом большом страхе в жизни

Юной прелестнице уже совсем скоро исполнится четыре годика. Впрочем, несмотря на свой возраст, малышка нередко задумывается о серьезных вещах, которые ее коснутся, когда она станет старше. Девочка рассказала, что боится стать беременной и мечтает всегда оставаться маленькой.
Забавными видео с признанием дочери Ксения поделилась с поклонниками. В кадре малютка бегает вокруг роскошно обставленной ванной, попутно рассуждая на тему того, что совершенно не хочет становиться взрослой. Бородина, конечно, могла бы соврать ребенку, однако она честно сказала Теоне, что оставаться ребенком на всю жизнь просто невозможно.
Ксения со смехом заверила маленькую дочку, что беременность в ближайшее время ей не грозит. Она выразила надежду, что Теона сначала вырастет, получит образование, может быть, устроится на хорошую работу, встретит прекрасного мужчину и тогда, вероятно, захочет подарить ему ребенка. Однако девочка была непримирима. Она вновь и вновь повторяла, что ей совсем не хочется становиться мамой.
Тогда Ксении пришлось пойти на хитрость. Она пообещала дочке, что в ближайшие 20 лет та точно не будет беременной.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Какой подарок хотите на новый год?
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
В самом деле - ответьте.