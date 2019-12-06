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Шоу-бизнес

Дана Борисова провела детективное расследование

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
В Сети появился новый тренд – "губы дьявола". Попробовать модную косметическую процедуры решилась телеведущая Дана Борисова. 
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Оказалось, это было лишь частью плана светской львицы. Она изначально намеревалась разоблачить врача.

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

"Домой приехала в 4 утра, зато довольна съемкой. Новый тренд в косметологии #дьявольскиегубы. Провела собственное расследование, вывела на чистую воду косметолога-маньяка. Короче, я настоящий детектив, смотрите в понедельник "Пусть говорят", – написала звезда на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Борисова отметила, что впервые оделась во все черное. Но это потому, что тема оказалась слишком шокирующей.

Отметим, "губы дьявола" имеют временный эффект. Спустя несколько месяцев необычные губы должны вернуться к первозданному виду. Это случится, если мастер введет хорошую гиалуроновую кислоту и если это татуаж. Тогда кислота выведется из организма. 

Такие губы придумал косметолог без медицинского образования Емельян Брауде. Персона скандальная, мужчина скрывает свой возраст и настоящее имя – Ян Силис. Прославился он тем, что работает в полуподвальных помещениях и обучает людей косметологии по авторской методике.

6 декабря 2019, 14:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

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