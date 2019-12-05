"Вернулась, называется": упорхнувшая обратно в Испанию Ветлицкая попросила помощи

Целый месяц СМИ обсуждали возвращение звезды 90-х в Россию. Наталья Ветлицкая, которая много лет назад переехала в Европу, решила возобновить гастрольную деятельность на родине.
Звезда запланировала сольные концерты на осень 2020 года. Чтобы напомнить о себе и привлечь на выступление зрителей, Ветлицкая дала интервью паре федеральных каналов. Также она завела страницу в "Инстаграм", создала собственный сайт, пообещала поклонникам вдохнуть жизнь в старые хиты, а также записать новые песни.
Не успели фанаты обрадоваться возвращению Натальи Ветлицкой в Россию, как она упорхнула обратно в Барселону. Теперь артистка публикует в новоприобретенном микроблоге кадры из этого солнечного уголка.
Поклонники такого поворота событий не ожидали. "Уже уехала что ли? Вернулась, называется!", "Приезжайте обратно!" – пишут ей подписчики.
Судя по всему, Наталья Ветлицкая уехала на вторую родину, чтобы взяться за работу. Об этом свидетельствует свежее видео в "Инстаграм", на котором вокалистка просит помощи у фанатов. Как оказалось, любимая собака артистки сгрызла провод, который соединял синтезатор с педалью. Теперь звезда интересуется можно ли заменить испорченный переключатель. По словам Натальи Ветлицкой, проблему необходимо решить очень быстро. Подписчики, среди которых, как оказалось, много музыкантов, с удовольствием дали вокалистке пару хороших советов.
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