Евгений Миронов получил серьезную травму головы во время спектакля

Артист сильно ударился головой о декорации. Жизнь Евгению Миронову спас парик.

Известный актер Евгений Миронов поведал о неприятности, которая произошла с ним во время спектакля. Знаменитость травмировалась во время работы.

"Однажды я ударился головой о декорации так сильно, что, если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил", – рассказал Евгений Миронов.

Не смотря на серьезную травму, знаменитость доиграла постановку до конца. Между тем следующий спектакль пришлось отменить.

"Спектакль очень сложный технически, 20 человек его обслуживает. Там такое количество проводов, труб, тяжелых дверей, что я с каждым из ребят здороваюсь персонально перед началом спектакля. Ведь от них зависит моя жизнь", – отметил Евгений.

Также артист рассказал о своих увлечениях. Звезда обожает кататься на горных лыжах. Евгений Миронов занимается этим уже довольно давно, поэтому сложных и опасных трасс не боится. Иногда актеру удается прокатиться с ветерком во время командировок.

Любит Евгений Миронов не только подниматься и спускаться с гор, но и нырять на глубину. Звезда обожает подводную рыбалку. Актер похвастался, что не так давно поймал 30 сельдей. Об этом сообщает журнал Hello.

Если о хобби звезда говорит свободно, то о личной жизни предпочитает молчать. Известно, что в официальных отношениях Евгений Миронов никогда не состоял, ходят слухи, что он жил гражданским браком с некой Марианной. В январе этого года стало известно, что артист несколько лет назад стал отцом. Знаменитость воспитывает сына Петю. Ребенка Евгению Миронову родила суррогатная мать.