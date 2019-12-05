Ида Галич на людях дала оплеуху загнобленной Юлианне Карауловой

Выпуск получился богатым на события и признания. Особенно, что касается певички. Сначала ее хорошенько приложила сама ведущая программы.
По словам Галич, она еще училась в школе, когда Караулова уже выступала на фабрике. "Ты, оказывается, старая!", – ткнула мордой в грязь исполнительницу блогер.
Потом Ида отметила, что артистка выглядит как человек, у которого списывали в школе. В этот момент сидевший рядом первоклассник захихикал. Звезда с бешеными глазами обернулась на школьника и громко спросила: "Смешно тебе?!".
Возможно, такие выпады знаменитости связаны с ее тяжелым детством. Как оказалось, ее гнобили за плохие оценки. Даже "4" для родителей Карауловой была плохим результатом.
Отметим, по правилам игры учительница Ида задает звездному гостю и детям одиннадцать вопросов из школьной программы. На вопрос из первого класса против приглашенной знаменитости выходит отвечать первоклассник, на вопрос из второго – второклассник и так далее. Победитель получает пятерку.
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