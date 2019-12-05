Виктория Боня крупно опозорилась за рубежом

Экс-звезда нашумевшего реалити-шоу "Дом-2" отправилась в Турцию, чтобы отдохнуть и порадовать поклонников новыми фотографиями. Правда, вместо восхищения знаменитость вызвала лишь смех, когда внезапно забыла, куда именно она прилетела. Роскошная красотка неправильно написала название города.
"Всем доброго утра, лечу в Станбул" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – поведала Боня на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Курьезное видео звезда отечественного шоу-бизнеса разместила в разделе "Сторис", а текст сопроводила забавным смайликом.
Разумеется, злопыхатели не могли оставить без внимания такой факт. Они принялись на все лады потешаться над девушкой, оставляя ироничные комментарии. "Оригинальный выбор направления. Где можно купить путевку в СтаНбул", – с изрядной долей иронии поинтересовался один из пользователей.
По всей видимости, Виктории стало стыдно. Экс-участница "Дома-2" удалила позорный пост. Вместо этого она опубликовала новую порцию снимков с отдыха. Тем не менее, как нередко говорится, что попало в глобальную Сеть, то навеки в ней останется.
Напомним, ранее Боня с размахом отметила день рождения. Для празднования торжества звезда отправилась на Мальдивские острова. Там она арендовала виллу в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.
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