"Влюбиться не удастся": сделано шокирующее заявление об интрижках Виктории Бони

Сегодня телеведущей Виктории Боне исполняется 40 лет. В столь сознательном возрасте звезда по-прежнему не торопится под венец. Однако навсегда ли Викторией принято это решение – "Дни.ру" узнали у эксперта.

"Следующий год для Виктории будет интересным и насыщенным событиями. Ей важно встретить мужчину своей мечты. И в этом году Вику ждут не один, а два весьма необычных романа. Влюбиться, правда, ей не удастся – Боня слишком прагматичная девушка, которая постоянно все взвешивает и продумывает, – рассказывает о будущем телеведущей ясновидящая Марианна Абравитова. – В ней больше нет той легкости, как раньше. Блогер глобально разочаровалась в мужчинах. Сейчас она считает, что от представителей сильного пола надо брать все и по максимуму, и жалеть их не стоит".

Те двое мужчин, о которых была речь выше, так же будут рассмотрены Викой с рациональной точки зрения. "В накладе она по любому не останется, и я даже рекомендую ей, с ними пообщаться подольше. У нее продолжится жизнь за границей, но Москва ее тянет, и в 2020 году она будет здесь частым гостем. В Москве ей легко зарабатывать, это ее кормушка", – говорит она.

По словам гадалки, у Бони есть мечта – завести еще одного ребенка. Она будет подбирать кандидата на роль отца среди статусных мужчин своего окружения. Ребенок должен быть красивым, здоровым и перспективным. Поэтому отказ от замужества – не пиар-ход, а жизненная позиция на данном этапе. Решить вопрос с поиском партнера и родить еще одного малыша ей в итоге удастся.

Относительно заработка, у Виктории Бони год отличный. За рубежом она наберется отличных связей, благодаря которым удастся осуществить задуманное, но уже в Москве. "С одной стороны, Боня человек с холодным умом, но иногда природная эмоциональность берет верх, и все размываемся. Она отходит от поставленных задач. Ей придется научиться контролировать себя, чтобы не терять деньги, так как ей свойственна неуправляемость, которая ведет к большим денежным рискам и потерям", – сказала Абравитова.