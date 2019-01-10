Солист группы "Корни" рассказал о подлой подставе Первого канала

Сегодня, 10 января, на Первом канале вышла программа с участием солиста группы "Корни" Алексея Кабанова. После того как выпуск увидел свет, артист заявил, что его подставили.

По словам Алексея телевизионщики выставили его моральным уродом. Редакторы манипулировали мнением зрителей, создав ему образ зарвавшейся звезды, тем самым настроив общественность против.

"Скажу вкратце по поводу передачи с моим участием. Девочка наехала первая, девочка была послана. То что ее на передаче выставили бедной овечкой, а меня безжалостным негодяем, ну это просто игра на низменных чувствах толпы. Мол: "Смотрите, зазвездился! Что он о себе возомнил! Ничтожество". Я не звездил даже когда мы по 3-4 стадиона в день собирали, а сейчас то мне к чему звездить? Бред. Я первый никого никогда не трону, до тех пор пока меня не трогают (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал артист в личном Instagram.

Отметим, что мнения поклонников Кабанова разделились. Первые защищали кумира и безоговорочно вставали на его сторону, вторые распекали за неподобающее поведение, а третьи уверяли остальных, что скандал на программе – пиар-ход.

"Алексей. Девочка просто нашла быстрой способ попиариться,хайпануть. Ведь таких как она миллионы, еще одна "модель",только непонятно чего..Этих "моделей" которые за полтиник продадутся с потрохами вагон и маленькая тележка. А вы талантливый музыкант, отличный певец,и очень хороший человек! Ну как на вас не попиариться? Пожалейте убогих и живите с миром ) Счастья Вам, здоровья,успехов и Мира в семье! А остальное тлен!", "В детстве тоже обожала группу Корни! и до сегодняшнего дня ничего плохо сказать про них не могла. Но после эфира я была разочарована в ребятах: В Саше и Леше... ну не по-мужски себя ведете. Вы сильней должны быть, да и потом столько лет в звездах и будто в первый раз слышите негатив в свой адрес. Вас всегда будут обсуждать! Некрасиво повели себя, не достойно. Оскорбления Алексея в сторону девушки несоизмеримы с ее шуткой", – делились мнением интернет-обыватели.

Напомни, что сегодня в студии программы "На самом деле" модель из Ростова-на-Дону Александра Михайлова требовала извинений от солиста группы "Корни" Алексея Кабанова. Ранее девушка нашла в соцсетях свежую фотографию вокалиста и оставила язвительный комментарий. "А раньше он казался симпатичным. Хорошо, что мечта детства не сбылась и я не вышла за него замуж", – написала красотка. В ответ Корнев разразился нецензурной бранью.

Артист долго отказывался извиняться перед обиженной моделью, Кабанов отмечал, что именно он – пострадавшая сторона в этом конфликте. Однако в ходе обсуждения все же сказал то, что хотела услышать от него Александра: "Я местами переборщил, я перегнул палку, я просто пытался обороняться".