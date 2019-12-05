Ксения Бородина заткнула за пояс наглого блогера

Все началось с публичного заявления блогера в Сети о том, что работники Fashion Studio Ksenia Borodina с позором ее выгнали. На это их спровоцировала видеосъемка на камеру телефона.
"Парикмахеру и визажисту я сказала, что хочу поснимать свое лицо. Обе девушки мне дали согласие, а потом меня выгнали", – поведала девушка в микроблоге.
Бородина обвинила нахалку в клевете. По ее словам, девушка просто захотела хайпануть на добром имени Ксении. Прежде всего она нагло нарушила право мастера на частную жизнь, сообщает Пятый канал. Поэтому специалист могла отказать в предоставлении услуг.
"Есть блогеры, которые строят из себя ревизорро, ссыкуха, приходящая к тебе в салон за куском пиара. Съемка, если запрещена, значит, мы аккуратно сообщаем об этом клиенту, если он переходит грани. Делаем скидку и просим не снимать. А они выставляют это так, что их выгнали с позором. Так это наглое вранье. Поэтому это не блогер, а хайпожор!" – заявила разгневанная ведущая.
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