Иосиф Пригожин и Валерия неразлучны на протяжении уже многих лет: пара вместе и работает и отдыхает. Музыкальный продюсер высказал свое отношение к гостевому браку.

В СМИ бурно обсуждают свежее интервью Людмилы Нарусовой, в котором она рассказала, что ее дочь Ксения Собчак с мужем, режиссером Константином Богомоловым практикуют так называемый гостевой брак. Якобы гламурная ведущая живет с мамой, сыном и прислугой в одном доме, а ее супруг – в другом. Почему-то это обстоятельство произвело фурор в обществе.

Интересно, что сама Ксения Собчак сочла "глупым" как-то комментировать эту информацию. А вот другие представители отечественного шоу-бизнеса молчать не стали. Например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что не смог бы жить в гостевом браке с певицей Валерией. Супруги практически все время проводят вместе: они много работают, колеся по стране с гастролями, отдыхают, путешествуют да и просто живут.

Поэтому для Иосифа Пригожина перспектива жить раздельно с Валерией, лишь периодически видясь, просто не укладывается у него в голове. "У каждого свой формат отношений, но лично я бы так не смог. Я люблю чувствовать любимого человека рядом, и мне совсем не нужно отдыхать", – признался музыкальный продюсер.

Он отметил, что за годы совместной жизни у них с Валерией не было желания разбегаться, чтобы отдыхать друг от друга. По его словам, "ломать комедию" им с артисткой просто некогда. Однако если Иосиф Пригожин не смирился с жизнью без Валерии, то дрессировщик Аскольд Запашный не видит в гостевом браке ничего предосудительного.

"Семья действительно может разбиться о быт. И если обоим людям нужно личное пространство, и их это устраивает, то почему бы и нет. Намного хуже, если эти же люди начнут жить вместе, потому что так принято, а сами будут злиться и раздражаться", – рассудил дрессировщик в беседе с изданием Teleprogramma.pro.