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Иосифа Пригожина смешали с грязью

Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif
Все привыкли к имиджу Иосифа Пригожина – всегда лысый. Но, судя по всему, продюсеру его амплуа надоело, и он решил внести некоторые изменения.
прочитано 461 раз

Супруг Валерии опубликовал новый снимок на своей странице в "Инстаграм". На фото он предстал в черной стеганой куртке от известного французского бренда Louis Vuitton. Но главной особенностью аутфита стала борода, которой у Иосифа Игоревича сроду не было.

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"Вот думаю, походить в новом образе или не очень?" – поинтересовался у фолловеров муж певицы.

Многим новый образ Пригожина пришелся по душе. Огромное количество звезд российского шоу-бизнеса проголосовали "за". "Борода огонь! Надо брать!", "А тебе очень идет!👍🏽🔥", "Так круче!", "Однозначно пушка/бомба 🚀 Оставлять 👌🏼", – восторгались знаменитости.

Подписчики, в свою очередь, отметили, что Иосиф Игоревич сильно похудел. Но самые внимательные пользователи Сети разглядели, что руки неестественно худы. Поэтому Пригожина тут же обвинили в том, что он использует фотокорректоры. "Это у кого руки из ж... растут? Кто так фотошопом ужасно обращается? У вас ноги волнами пошли и руки. А с бородой как старый торговец фруктами из Грузии, не секси совсем!" – высказалась злопыхательница.

28 ноября 2019, 14:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
стал похож на Цикало
Гость
Ответить
Ужасный вид. И правда, как будто торговец с рынка из бывших союзных республик.
1

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