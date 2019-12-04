"Ослепила": Боярская восхитила "голым" фото

Кроме того, стоит подчеркнуть, что для фотосессии визажисты подобрали девушке нежный осенний образ. Они отказались от сложных причесок, отдав предпочтение небрежным волнам каштановых волос. В макияже специалисты обратились к светло-коричневой, практически нюдовой гамме, подчеркнув глаза артистки, выделив корректором скулы и нанеся на губы натурального цвета помаду.
От такой естественной и в то же время необычайной красоты поклонники Елизаветы пришли в восторг. Многие поспешили высказаться, что актриса выглядит просто сногсшибательно. Тем не менее, нашлись и те, кто раскритиковал молодую маму. Некоторым пользователям показалось, что семейная девушка не должна оголяться на публике. Впрочем, сама Елизавета никак не отреагировала на это высказывание.
"Ничего себе! Ослепила 🙈" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Естественная красота !!!!!❤️", " Елизавета очень люблю вас как актрису, вы красавица ❤️🌹❤️", "Всегда был, есть и буду очарован Вашей красотой и неповторимостью!", – высказались поклонники.
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