"Ослепила": Боярская восхитила "голым" фото

Актриса Елизавета Боярская любит и умеет поражать публику красотой и элегантностью. И в этот раз она заставила пользователей сети дрожать от восторга.



Девушка приняла участие в фотосессии для модного журнала. В кадре девушка сперва позирует, запахнувшись в клетчатое пальто оверсайз, а после уже в другом предмете гардероба. Особое внимание привлекает контраст песочного цвета ткани и обнаженные шея и ключицы.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что для фотосессии визажисты подобрали девушке нежный осенний образ. Они отказались от сложных причесок, отдав предпочтение небрежным волнам каштановых волос. В макияже специалисты обратились к светло-коричневой, практически нюдовой гамме, подчеркнув глаза артистки, выделив корректором скулы и нанеся на губы натурального цвета помаду.

От такой естественной и в то же время необычайной красоты поклонники Елизаветы пришли в восторг. Многие поспешили высказаться, что актриса выглядит просто сногсшибательно. Тем не менее, нашлись и те, кто раскритиковал молодую маму. Некоторым пользователям показалось, что семейная девушка не должна оголяться на публике. Впрочем, сама Елизавета никак не отреагировала на это высказывание.

"Ничего себе! Ослепила 🙈" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Естественная красота !!!!!❤️", " Елизавета очень люблю вас как актрису, вы красавица ❤️🌹❤️", "Всегда был, есть и буду очарован Вашей красотой и неповторимостью!", – высказались поклонники.