"Аж одежда висит": муж Алсу сильно похудел после скандала с дочкой на "Голосе"

В Сети появились свежие фото певицы Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Пользователи не узнали мужчину, настолько он похудел.

Практически вся светская тусовка на днях собралась в одном из столичных заведений. Повод был серьезным: восемь лет исполнилось дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. Знаменитости привели своих детей поздравить именинницу – наследницу "поп-короля".

На вечеринке, организованной в восточном стиле, веселились отпрыски музыкально продюсера Яны Рудковской, певицы Ани Лорак, фигуристки Татьяны Навки, автора-песенника Игоря Николаева, певицы Жасмин, юмориста Михаила Галустяна, певца Сергея Лазарева и многих других.

Не осталась в стороне и певица Алсу. В последнее время одна из самых привлекательных исполнительниц отечественного шоу-бизнеса редко посещает светские мероприятия, но на сей раз она не смогла пропустить такое громкое событие. Отметим, что Алсу сопровождал супруг, бизнесмен Ян Абрамов.

Знаменитости обнародовали множество фото и видео с праздника. Так поступила и певица Жасмин. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артистка выложила ряд снимков, на которых снята с Михаилом Галустяном, Алсу и ее мужем.

Судя по комментариям, подписчики буквально впали в шок от вида Яна Абрамова. Во-первых, мало кто его узнал. Во-вторых, те люди, кто все же смог его идентифицировать, обратили внимание на то, что бизнесмен очень сильно похудел.

"Это кто рядом с Алсу? Муж? Что с ним? Чет сильно сдал. Похудел на нервах?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ничего себе муж Алсу похудел. Аж одежда висит", "Джинсы прям велики мужу Алсу, как держатся на нем?", "Странно выглядит муж алсу. не идет быть таким худым", "Муж выглидит худее Алсу", "Еще такой скандал как на Глосе и вообще исчезнет мужик", – высказались комментаторы.

Под скандалом, видимо, подразумевается шумиха, которая произошла после победы дочери Алсу и Яна Абрамова Микеллы на шоу "Голос.Дети". Отрыв оказался настолько большим, что немедленно поползли слухи о нечестности такого результата. Разразился скандал. После промежуточных результатов проверки итоги конкурса были аннулированы. Первый канал заново провел финал. Тогда все участники были названы победителями.