Россияне пришли в ужас от изуродованной Глюкозы

Впрочем, в этот раз фото артистки вызвало скорее недоумение, чем восторг. Перед своими подписчиками певица предстала в черном купальнике необычного фасона, который визуально изуродовал точеную фигуру 33-летней матери двоих детей.
Как сообщает "Экспресс газета", у такой модели "плавательного аутфита" имеется ряд недостатков. Во-первых, открытые бока. Контраст темной ткани и светлой кожи зрительно лишает певицу линии талии. Кроме того, низкая посадка трусиков невыгодно подчеркивает бедра знаменитости, превращая фигуру "песочные часы" в "квадрат". Декольте купальника представило грудь Глюкозы в невыгодном свете, сплющив ее.
Злопыхатели принялись на все лады оскорблять артистку, отмечая, что такая модель ей совершенно не идет. Впрочем, звезда никак не отреагировала на критику.
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