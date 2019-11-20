Певица Глюкоза вызвала недоумение пошлым снимком

Наталья Чистякова-Ионова опубликовала черно-белый кадр, на котором пожирает взглядом объектив, а с ее губ стекают капли воды. "Говорите, похолодало? По-моему, очень даже горячо", – игриво подписала снимок певицы.
Фолловеры не оценили секси-фото Глюкозы. Они приняли воду на губах за слюну. "Посмотрел на рот и... Как-то странно", "У нее что, бешенство?", "Похоже на слюни", "Боюсь спросить, а что во рту?" – написали поклонники, посчитавшие изображение пошлым.
На самом деле исполнительница зажала между губами кусочек льда. Справедливости ради стоит отметить, что большинству подписчиков кадр пришелся по душе. Они оставили позитивные комментарии под провокационным постом.
Отметим, что певица Глюкоза не выглядит на свои 33 года и часто балует фанатов откровенными снимками, демонстрируя идеальную фигуру. Однако многие называют поведение звезды неуместным.
Хейтеры обвиняют артистку в том, что она помешалась на сексе и делает смелые кадры от неуверенности в себе. Некоторые полагают, что таким образом певица Глюкоза хочет показать, что еще способна вызывать у мужчин нескромные фантазии.
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