Что стало с Юрием Антоновым после страшной травмы

Юрий Антонов редкий гость на светских мероприятиях. И все же репортерам удалось пообщаться с артистом.

74-летний Юрий Антонов появился на церемонии вручения одной из музыкальных премий. Журналисты не сразу признали легендарного вокалиста. Певец нечасто мелькает на тусовках. К тому же, возрастные изменения сказались на его внешности.

Тем не менее, представители прессы, узнав Юрия Антонова, побеседовали с ним. Они узнали, как он живет и чувствует себя. "Самочувствие ничего, потихоньку. Моложе-то не становимся. Настроение так себе. Почему? Да просто потому, что на улице холодно. В машине было тепло, пока сюда ехал, а тут вот мерзну", – коротко сообщил мэтр.

Далее общаться с репортерами он не стал, но зато улыбался и шутил с представительницами противоположного пола, фотографировался с поклонниками, жал руки коллегам.

А ведь еще недавно Юрий Антонов жаловался на серьезные проблемы со здоровьем. В последний раз он пришел поздравить с юбилеем певицу Катю Лель. Певец прихрамывал, а в разговоре с журналистами признался, что его мучают жуткие боли.

"У меня страшно болит колено: разрыв связок, проблемы с мениском. Врачи говорят, что нужно лежать в койке, но из уважения не могу не посещать некоторые события. Если сконцентрироваться на боли, она будет еще сильнее, поэтому я думаю о другом. И знаете, эти шаманские действия помогают, потому что недели полторы назад было куда хуже", – цитирует Юрия Антонова сайт "Комсомольская правда".