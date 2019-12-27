Волочкова разделась на камеру после сообщения о смерти

Анастасия Волочкова обратилась к общественности. После сообщения скандально известная балерина решила обнажиться.

Анастасия Волочкова объявила, что в Зеленограде пройдет ее последнее выступление. Речь идет о благотворительном спектакле "Балерина в зазеркалье цирка". С этой постановкой артистка объездила несколько городов. Речь вовсе не идет о завершении карьеры. Балерина пояснила, что больше в этом году выступать не будет.

"Я создала балетно-цирковой спектакль "Балерина в зазеркалье цирка" невероятными усилиями физическими и организационными, работая по 8 часов в день в зале..🙄 И осваивая цирковые трюки на подвесах в воздухе на лебедке.. Это очень позитивный проект для всей семьи.😊" – сообщила, обращаясь к общественности, Анастасия Волочкова.

При этом она отметила, что нынешний год оказался для нее "насыщенным и напряженным", однако. вероятно, балерина этому только рада. Ведь артистка не раз говорила, что любит трудиться и танцевать. К тому же, в результате такой интенсивной нагрузки Анастасия сильно похудела, что, по мнению фанатов, пошло ей только на пользу.

"Так что я снимаю мои пуанты с чувством выполненного долга и с гордостью", – написала у себя в инстаграм-аккаунте Анастасия Волочкова, после чего на камеру принялась снимать с натруженных ножек танцевальную обувь. Вот только почему-то не все поклонники по достоинству оценили действия уставшей балерины. Некоторых это видео покоробило.

"Зачем постоянно снимать пуанты на камеру и выставлять ноги? Больше показать нечего?", "А какие шышки у нее в ногах, ужас, зачем такое показывать?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "После поста о Волчек самое время свои копыта выставить", "Да тоже не поняла. То рыдала от потери, а то вот в своем репертуаре раздевается уже", – высказались пользователи Сети.

Действительно, ранее Анастасия Волочкова прокомментировала известие о смерти Галины Волчек. Художественный руководитель театра "Современник" умер накануне, 26 декабря. Для многих отечественных знаменитостей эта новость стала потрясением. "Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек...... Нет слов... Такая утрата...😔" – высказалась балерина.