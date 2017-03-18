Макеева назвала причину развода с Матвейчуком

Популярная актриса Анастасия Макеева в эфире шоу "Человек-невидимка" рассказала почему распался ее брак с актером, композитором и исполнителем Глебом Матвейчуком. Всему виной оказались дети.

Во время программы психолог, хиромант, маг, гадалка, шаман и криминалист пытались раскрыть тайны Макеевой. В какой-то момент им это удалось. Так, хиромант заявил, что счастье актрисы в материнстве. "Именно из-за отсутствия детей распался мой брак с Глебом Матвейчуком", – призналась Макеева.

После этого хиромант поспешил заверить артистку, что она еще найдет свое счастье. По его словам, Макеева станет мамой четверых детей.

В свою очередь психолог угадала, что отец является для актрисы примером. "Я стараюсь найти мужчину, похожего на своего отца", – подтвердила артистка.

Также психолог предположила, что у Анастасии Макеевой было счастливое детство и как минимум один брат или сестра. Актриса эту информацию подтвердила, уточнив, что ее брат погиб. Артистка назвала смерть брата событием, которое заставило ее пересмотреть всю свою жизнь.

Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) Мар 14 2017 в 1:28 PDT

Напомним, о разрыве отношений артистов Анастасии Макеевой и Глеба Матвейчука стало известно весной. Мужчина просто собрал вещи и уехал. Актриса тяжело восприняла это. Она пыталась отвлечься от грустных мыслей в путешествии и работе. "Первые недели три после ухода Глеба я каждое утро просыпалась с ощущением, что все это мне приснилось, что он рядом – лишь руку протяни. Потом пришло осознание: мы больше не пара, и это навсегда", – рассказала Анастасия Макеева в интервью.



Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) Мар 17 2017 в 1:19 PDT

Официально артисты развелись в начале июля прошлого года. В расставании с мужем Макеева винила его маму и бывшую девушку. По словам актрисы, мама Глеба вмешивалась во все их дела и даже стала продюсером спектакля "Территория страсти", в котором играли супруги.





