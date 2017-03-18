Макеева назвала причину развода с Матвейчуком
Во время программы психолог, хиромант, маг, гадалка, шаман и криминалист пытались раскрыть тайны Макеевой. В какой-то момент им это удалось. Так, хиромант заявил, что счастье актрисы в материнстве. "Именно из-за отсутствия детей распался мой брак с Глебом Матвейчуком", – призналась Макеева.
После этого хиромант поспешил заверить артистку, что она еще найдет свое счастье. По его словам, Макеева станет мамой четверых детей.
В свою очередь психолог угадала, что отец является для актрисы примером. "Я стараюсь найти мужчину, похожего на своего отца", – подтвердила артистка.
Также психолог предположила, что у Анастасии Макеевой было счастливое детство и как минимум один брат или сестра. Актриса эту информацию подтвердила, уточнив, что ее брат погиб. Артистка назвала смерть брата событием, которое заставило ее пересмотреть всю свою жизнь.
Напомним, о разрыве отношений артистов Анастасии Макеевой и Глеба Матвейчука стало известно весной. Мужчина просто собрал вещи и уехал. Актриса тяжело восприняла это. Она пыталась отвлечься от грустных мыслей в путешествии и работе. "Первые недели три после ухода Глеба я каждое утро просыпалась с ощущением, что все это мне приснилось, что он рядом – лишь руку протяни. Потом пришло осознание: мы больше не пара, и это навсегда", – рассказала Анастасия Макеева в интервью.
Официально артисты развелись в начале июля прошлого года. В расставании с мужем Макеева винила его маму и бывшую девушку. По словам актрисы, мама Глеба вмешивалась во все их дела и даже стала продюсером спектакля "Территория страсти", в котором играли супруги.
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