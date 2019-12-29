Охлобыстин крепко приложил Водонаеву за призыв "не рожать рабов"

Алена Водонаева известна своими резкими высказываниями. Недавно знаменитость раскритиковала семьи, которые растят несколько детей в нищете. По ее мнению, такие люди являются "необразованным быдлом", которым "не хватает ума и ответственности".
Звезда сериала "Интерны" не согласился со словами телеведущей. Иван Охлобыстин считает, что после такого заявления Алене Водонаевой больше не стоит появляться на телевидении. Более того, он посоветовал ей переехать в другую страну.
"Еще одна проститутка посоветовала "не рожать этому государству рабов". Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих – ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью", – написал Иван Охлобыстин на странице во "Вконтакте".
Напомним, с 1995 года актер состоит в браке с Оксаной Арбузовой. Супруги воспитывают шестерых детей: сыновей Василия и Савву и дочерей Анфису, Евдокию, Варвару и Иоанну. Кроме того, Иван Охлобыстин является крестным отцом около 50 малышей.
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