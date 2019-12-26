Анастасия Волочкова не смогла выразить всю скорбь по ушедшей Галине Волчек

Балерина Анастасия Волочкова была близко знакома с актрисой при жизни. Звезда восторгалась талантом режиссера и не скрывала этого. Будучи довольно сентиментальной особой, светская львица тяжело перенесла трагическую новость.
"Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек...... Нет слов... Такая утрата...", – пишет убитая горем танцовщица.
В своем инстаграм-аккаунте прима балета опубликовала снимок, на котором запечатлена с худруком "Современника". Анастасия держит в руках роскошный букет белых роз, предназначенный, судя по всему, Галине Борисовне.
Отметим, легендарная актриса скончалась на 87-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти Волчек стали отеки головного мозга и легких.
Напомним, впервые Галина Борисовна появилась на телеэкранах в далеком 1957 году. Она сыграла служанку Мариторнес в экранизации испанского классического романа "Дон Кихот". После этого она снималась в таких легендарных фильмах, как "Грешный ангел", "Строится мост" и "Король Лир".
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