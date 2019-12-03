"Кобель": эффектная актриса поставила на место Владимира Машкова

Серафиму Низовскую Владимир Машков приметил во время съемок фильма "Григорий Р." Артистка с яркими голубыми глазами привлекла его внимание, вот только не ответила взаимностью на его симпатию. "Машков – прекрасный артист, уникальный партнер, тонкий человек, только кобель. Он думает, что каждая мечтает с ним переспать", – заявила Серафима.
Артистка откровенно сказала, что не приняла ухаживания одного из самых привлекательных современных актеров. "Да, он пытался за мной ухаживать и предлагал встретиться наедине, но я поставила его на место. На тот момент я развелась с отцом своего младшего сына Савелия, но это не значит, что я, простите, шалава. Я взрослая женщина, мать, у меня двое детей, и, в конце концов, у меня все нормально с женской честью", – цитирует Низовскую "Экспресс газета".
За плечами Владимира Машкова четыре брака с женщинами разной внешности, поэтому нельзя сказать, что у актера есть определенный любимый типаж. Сложно найти что-то общее между его первой женой Еленой Шевченко и продюсером Яной Рудковской, за которой тот якобы пытался приударить.
За Яной Владимир Машков ухаживал, когда та только оформила развод с Виктором Батуриным и пыталась зализать душевные раны на фестивале в Сочи. Говорят, Рудковская не выглядела влюбленной дурочкой в отношениях с актером, отмечает издание. Вероятно, артист мог просто не быть в ее вкусе. Судя по нынешнему супругу продюсера, фигуристу Евгению Плющенко, ей нравятся совсем другие мужчины.
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