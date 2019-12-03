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"Я так долго этого ждала!": Таисия Повалий сообщила о рождении ребенка

Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial
Уходящий год ознаменован для народной артистки Украины Таисии Повалий двумя важными событиями. В декабре она отметит 55-летие. Причем за праздничным столом впервые будет ее внук, о рождении которого популярная певица сообщила после выступления на концерте "Эххх, разгуляй!". Она представила там песню "Я буду твоя"  (ст. Михаила Гуцериева, муз. Виктория Кохана), а потом встретилась с корреспондентом "Дни.ру".
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"Я так долго ждала этого события, – улыбается счастливая Тая. – Увидела внука и онемела от счастья. Я думала о том, насколько совершенна природа, о том, что этот маленький человечек – мое продолжение, в нем моя кровь, моя порода".

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Певица уверяет, что стала самой лучшей бабушкой. "Я отменила все, чтобы побольше времени проводить дома, с семьей, с внуком. Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет, как улыбается", – говорит звезда.

Уже сегодня Таисия Повалий думает, что подарит внуку на его первый Новый год, хотя и без того денег не жалеет и балует мальчика безмерно – души в нем не чает!

"Я не говорила раньше о рождении внука по просьбе моего сына Дениса и невестки, но настало время поделиться радостной новостью. И то, что я официально теперь стала бабушкой, мне очень нравится!" – радуется артистка.

Напомним, у любимой многими певицы от первого брака есть 36-летний сын, Денис Повалий. Он учился в лицее восточных языков, окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Талантливый парень увлекается музыкой и даже прошел финал украинского отбора "Евровидения" в 2011 году.

Автор: 3 декабря 2019, 14:34
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну если ей так важна родная кровь, что же она аборты постоянно делала? Родила бы от своего любимого и растила бы детей. А то как многостаночница беременела и чистилась, беременела и чистилась. Ей бы не на сцене красоваться, а грех свой день и ночь отмаливать - скольких невинных душ загубила, превратив свою матку в могилу. Бесстыжая баба эта певичка. Только о сексе думает и как на сцене постоять. Больше ее ничто не волнует. И правильно, что родной сын ее знать не хочет. Когда мамаша ведёт себя, как жучка, жаждущая случки - это всегда позор семейству!
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