"Я так долго этого ждала!": Таисия Повалий сообщила о рождении ребенка

Уходящий год ознаменован для народной артистки Украины Таисии Повалий двумя важными событиями. В декабре она отметит 55-летие. Причем за праздничным столом впервые будет ее внук, о рождении которого популярная певица сообщила после выступления на концерте "Эххх, разгуляй!". Она представила там песню "Я буду твоя" (ст. Михаила Гуцериева, муз. Виктория Кохана), а потом встретилась с корреспондентом "Дни.ру".



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